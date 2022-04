Basel- und Bernstrasse Luzern Stadt Luzern plant neue Parks am Waldrand und an der Reuss Die beiden Gebiete Grenzhof und Reussinsel sollen ein ganz neues Gesicht erhalten. Auch Wohnbauten sind vorgesehen, allerdings hat der Freiraum Priorität.

Das dicht bebaute Basel-Bernstrasse-Quartier soll mehr Freiräume erhalten. Gleichzeitig hat die Stadt Luzern das Ziel, den Anteil gemeinnütziger Wohnungen zu erhöhen. Im Herbst präsentierte der Stadtrat mehrere Varianten, mit denen diese beiden Ziele erreicht werden sollen und führte Mitwirkungsanlässe durch. Im Fokus standen das Areal des ehemaligen Grenzhof-Schulhauses sowie der südliche Teil des St.-Karli-Brückenkopfs. Nun hat die Exekutive sich bei beiden Standorten für eine Variante entschieden, wie die Stadt mitteilt.

Im Grenzhof gibts einen Park am Wald

Beim Grenzhof soll die Variante «Freiraum am Wald» weiterverfolgt werden, die auch bei der Mitwirkung am besten abgeschnitten habe. Diese sieht vor, auf dem ehemaligen Schulgelände «drei Bauvolumen auf den Fussabdrücken der heutigen Gebäude» zu erstellen. Im Erdgeschoss sollen mehrheitlich Quartiernutzungen und in den Obergeschossen gemeinnützige Wohnungen realisiert werden. Im hinteren Teil, Richtung Waldrand, ist ein öffentlicher Park geplant. Weiter sollen auf der unbebauten Fläche Richtung Schulhaus Rönnimoos über 100 gemeinnützige Wohnungen entstehen. «Insgesamt sind im gesamten Perimeter, der auch private Grundstücke enthält, 190 bis 240 Wohnungen möglich», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Die Spannweite ist noch gross, weil die Bauvolumen noch nicht feststehen.

Die andere Variante hätte den Park und zwei Bauten auf dem Schulhausareal vorgesehen, weitere Neubauten wären am Hang über dem Sportplatz entstanden. «Diese Lage ist weniger sonnig, das wäre als Wohnraum weniger attraktiv gewesen», sagt Jost. Weiter wäre das Konfliktpotenzial wegen der Nähe zum Sportplatz grösser. «Ausserdem entsteht mit der bevorzugten Variante ein grösserer zusammenhängender Freiraum.»

St. Karli: Maximal Freiraum, minimal Wohnungen

Bei der Entwicklung des Gebiets südlich der St.-Karli-Brücke hat sich der Stadtrat für die Variante «Reusspark und Dammgärtli» entschieden. Auch hier handle es sich um jene, die bei der Mitwirkung bevorzugt worden ist. «Im Gegensatz zu den anderen beiden Varianten sieht sie einen maximalen Anteil an Freiraum und einen minimalen Anteil an gemeinnützigem Wohnungsbau vor», heisst es in der Mitteilung. Es ist nur ein kleiner Neubau neben dem Dammgärtli mit zwölf Wohnungen vorgesehen, andere Varianten sahen auch Überbauungen beim Reusspark vor. Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus sei zwar auch ein grosses Anliegen des Stadtrats, doch dieser führt aus:

«Für das Quartier Basel- und Bernstrasse, das eine hohe Bebauungsdichte hat, mit Freiraum unterversorgt ist und in dem viele Familien leben, sind neue Freiräume höher zu gewichten.»

Gleich anschliessend an den geplanten Park, in Richtung Emmenbrücke, will der Versicherungskonzern Axa zudem bis 2024 die dritte Etappe der Überbauung Reussinsel realisieren. Geplant sind 60 Wohnungen sowie eine Verlängerung des Reussuferwegs. Somit wird es künftig möglich sein, von der St.-Karli-Brücke bis zum Reusszopf direkt an der Reuss entlang zu spazieren. Weitere Impulse zur Aufwertung des Reussufers - auch auf der gegenüberliegenden Seite - könnte die Volksinitiative «Reuss-Oase» geben, die am 15. Mai zur Abstimmung kommt.

Für den Stadtrat biete sich mit der Entwicklung der Reussinsel die «einmalige Chance, einen neuen grosszügigen Park entlang der Reuss zu realisieren und das Dammgärtli zu erhalten», so die Stadt. Das Dammgärtli ist bekanntlich durch den Bau des Bypass-Tunnels gefährdet. Man setze sich beim Bund weiterhin dafür ein, dass das Dammgärtli «so wenig wie möglich» tangiert wird.

Bis zur Realisierung sind noch mehrere Schritte nötig

Für beide Projekte sind Anpassungen der Bau- und Zonenordnung nötig. Die Stadt will diese noch im Frühling beim Kanton Luzern zur Vorprüfung einreichen und voraussichtlich im Herbst öffentlich auflegen. Danach soll das städtische Grundstück beim Grenzhof für die Abgabe im Baurecht an gemeinnützige Bauträger ausgeschrieben werden.

Das Gebiet Reussinsel will die Stadt in Etappen entwickeln. Nach der Anpassung der Bau- und Zonenordnung werde der Stadtrat beim Parlament einen Kredit beantragen, um die Neugestaltung der Reussinsel zu planen. Auf dem städtischen Areal befinden sich heute teils noch Wohngebäude, die zurückgebaut werden müssen. «Eine Realisierung ist frühestens 2028 möglich», sagt Jost. Das Dammgärtli könne frühestens 2032 umgestaltet werden, wenn der Bau des Bypasses und die Sanierung der Baselstrasse abgeschlossen sind.