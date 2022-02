Basketball Die zwei Gesichter von Swiss Central Nach einem fulminanten 32:19-Startviertel bricht Swiss Central gegen Union Neuchâtel ein und hat mit 75:82 das Nachsehen.

Für Aussenstehende kann es bisweilen schwer sein, die Dynamiken eines Basketballsspiels nachzuvollziehen. So dürften sich auch am Samstag in der Staffeln-Halle in Reussbühl viele der Zuschauer über den Spielverlauf zwischen Swiss Central Basket und Union Neuchâtel gewundert haben. Das Heimteam startete stark, ja geradezu euphorisch in die Partie. Erst 90 Sekunden waren gespielt, als sich der Neuenburger Trainer Mitar Trivunovic beim Stand von 9:2 genötigt sah, ein Time-Out zu nehmen. Die Ansprache brachte nicht viel: Angeführt vom spekakulär aufspielenden US-Spielmacher Antwoine Anderson dominierte Swiss Central den Gegner auch in den folgenden Minuten und beendete das erste Viertel mit einer 32:19-Führung.

SCB-Spielmacher Antwoine Anderson setzt sich kraftvoll gegen die Abwehr von Union Neuchâtel in Szene. Bild: PD

Doch statt das Momentum zu nutzen und den komfortablen Vorsprung weiter auszubauen, nahm das Spiel im zweiten Viertel einen völlig anderen Verlauf: Im zweiten Viertel erzielte das Heimteam nicht mehr 30, sondern nur gerade noch 11 Punkte. Der Tabellendritte auf der anderen Seite kämpfte sich Punkt um Punkt heran und ging kurz vor der Halbzeit erstmals in Führung.

Harmlose Angriffsleistung

Während Swiss Central in vergangenen Spielen besser aus der Garderobe kam, war dies dieses Mal nicht der Fall: Wie schon im Viertel zuvor blieb das Heimteam auch in diesem Abschnitt besonders in der Offensive komplett harmlos (10:19). Auch wenn der Rückstand nach 30 von 40 Minuten nur elf Punkte betraf, gab es kaum mehr Zweifel, dass die Gäste die Halle als Sieger verlassen würden.

Dass Swiss Central gegen Neuchâtel verliert, ist weder eine grosse Überraschung noch eine Schande. Irritierend ist jedoch die Tatsache, wie es zur neunten Saisonniederlage kam. Während SCB im ersten Viertel wie ein Spitzenteam spielte, zählten die restlichen Abschnitte zum schwächsten, was SCB in dieser Saison zeigte.

«Die fehlende Konstanz ist leider ein Dauerthema in dieser Saison», bilanzierte SCB-Coach Orlando Bär. «Sehr schade, dass wir den Gegner nach unserem wirklich hervorragenden Start so leicht zurückkommen lassen. Wenn Neuchâtel mit seinem Talent sowie der vorhandenen Routine einmal ins Rollen kommt, wird’s für uns ganz schwer.»

Viel Zeit zu hadern bleibt Bär und seinen Spielern nach der jüngsten Niederlage nicht: Bereits am Dienstagabend reist Swiss Central ins Tessin, gegen Massagno anzutreten. Eine Aufgabe, die schwieriger kaum sein könnte: Am Samstag fegte der Tabellenzweite den BBC Nyon gleich mit 114:59 aus der Halle.