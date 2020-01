Bauarbeiten am Besucherparkhaus des Luzerner Kantonsspitals Im ersten Halbjahr 2020 finden Bauarbeiten am Besucherparkhaus des Luzerner Kantonsspitals statt. Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen für Automobilisten.

Stau vor dem Parkhaus beim Luzerner Kantonsspital: Etwas, das während der Bauarbeiten wieder häufiger vorkommen dürfte.

Archivbild: LZ

(rai) Die geplanten Bauarbeiten am Besucherparkhaus des Luzerner Kantonsspitals (Luks) an der Spitalstrasse in Luzern werden im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt. Die Bauarbeiten beginnen am 6. Januar 2020 und dauern bis Juni 2020, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch eine neue Veloparkieranlage werde erstellt, weshalb Velos und Mofas bis Ende März 2020 in einem Provisorium neben den bisherigen Veloparkplätzen parkiert würden. Während der Bauzeit kann es gemäss dem Luks zu Einschränkungen für die Automobilisten kommen, weshalb eine Anreise mit dem öffentlichen Verkehr sinnvoll sei.