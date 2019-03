Bauarbeiten in Zell behindern Verkehr bis Mitte April In Zell finden ab nächster Woche Bauarbeiten auf der Kantonsstrasse K18 statt. Dabei ist mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen.

(pd/lur)

Vom kommenden Mittwoch an werden in Zell Belagsarbeiten durchgeführt, wie das kantonale Baudepartement mitteilt. Betroffen ist davon die Kantonsstrasse K18 zwischen dem Kreisel bei der Sonne und Briseck. Dauern sollen sie bis am 18. April.

Die Bauarbeiten betreffen den Anschlussbereich der BLS-Überführung Zell-Briseck. Die Durchführung der Arbeiten hänge vom Wetter ab.

Während der Bauzeit wird der Verkehr einspurig geführt und von einem Verkehrsdienst geregelt. Es ist mit Einschränkungen zu rechnen.