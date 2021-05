Bauarbeiten Verkehrsbehinderungen auf der Kantonsstrasse zwischen Dierikon und Udligenswil An der Kantonsstrasse K 17b werden in den kommenden Wochen umfassende Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Während den Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Götzentalstrasse einspurig geführt.

(zim) Von 10. Mai bis Juni 2021 werden auf der Kantonsstrasse K 17b in den Gemeinden Dierikon und Udligenswil im Abschnitt Götzentalstrasse bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Wie die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) am Montag mitteilte, werden nebst der Erneuerung von Randabschlüssen und Schachtabdeckungen auch grossflächige Reparaturen am Belag durchgeführt.

Die Arbeiten sind laut Mitteilung witterungsabhängig. Der Verkehr wird während der Bauzeit einspurig geführt und mittels Lichtsignalanlage geregelt. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.