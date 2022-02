Baugesuch Stadt Luzern lenkt ein und präsentiert Pläne für Elektrogrill in der Ufschötti Bisher war das Bräteln nur auf dem eigenen, mitgebrachten Grill möglich. Nun soll eine Elektrogrillstation her.

Grillen und Ufschötti sind ein beliebtes Duo. Doch bis anhin konnten Wurst, Gemüse, Käse und Co. nur auf dem mitgebrachten Grill gebraten werden. Dies war denn auch meist ein Einweggrill, der nach der Verwendung entweder liegen gelassen oder vor Ort entsorgt wurde. Auch wurden auf der Wiese oftmals Verbrennungsspuren hinterlassen. Mit einem Pilotprojekt will die Stadt Luzern nun Gegensteuer geben. Das Baugesuch für eine Elektrogrillstation liegt aktuell auf.

So könnte dereinst der Elektrogrill auf der Ufschötti aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Zuerst wehrte sich die Stadt Luzern gegen das Projekt wegen zu hoher Kosten. Doch das Postulat 114 «Öffentliche Grillstellen in der Stadt Luzern: Jetzt wird umgesetzt», eingereicht von Gianluca Pardini und Adrian Albisser namens der SP-Fraktion, Jules Gut namens der GLP-Fraktion und Irina Studhalter am 24. Juni 2021, wurde trotzdem überwiesen. Im Baugesuch steht punkto Kosten und Haftung: «Die Stadt Luzern ist Eigentümerin der Elektrogrillstation. Sie ist für den Unterhalt und den Rückbau der Anlage verantwortlich und trägt die Kosten und die Haftung.» Die Kosten werden im Baugesuch mit 36'000 Franken beziffert. Der Pilot ist auf zwei Jahre festgelegt. Im Idealfall soll der Grill während 170 Tagen im Jahr in Betrieb sein und dies auch nur, wenn die Buvette ebenfalls geöffnet hat. Während der Wintermonate wird der Grill abgebaut und eingelagert.

Die Ufschötti ist ein beliebter Grillplatz, jetzt soll ein Elektrogrillstation her. Bild: Nadia Schärli

Elektrogrill versus Einweggrill

Das Ziel der Installation wird im Baugesuch handschriftlich so formuliert: «Mit der Grillstation wird das Ziel verfolgt, das Grillen in der Ufschötti in allgemein verträgliche Bahnen zu lenken, sowie die allgemeine Nutzung von Einweggrills zu reduzieren.» Um den Grill wird ein Kiesbelag ohne Randabschluss erstellt und als Sitzgelegenheit fünf Findlinge rund um den Elektrogrill platziert. «Verläuft alles nach Plan, sollte ab Mai gegrillt werden können», hofft Projektleiterin Claudia Läng von Stadtgrün Luzern.