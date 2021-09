Bauland Erfolg für den Gemeinderat: Entlebucher segnen Rückzonungen ab Die Gemeindeversammlung hat am Dienstagabend die Nutzungsplanung gutgeheissen. Die Stimmbürger mussten über acht Einsprachen befinden. Im Trockenen ist die Vorlage aber noch nicht.

Um 22.26 Uhr war es so weit. Gemeindepräsidentin Vreni Schmidlin-Brun (FDP) war sichtlich erleichtert, die Gemeindeversammlung erfolgreich zu beenden. 2,5 Stunden dauerte die Versammlung, bei der es hauptsächlich um die Teilrevision der Nutzungsplanung und damit um die Rückzonungen ging. 2,5 Stunden, in denen sowohl der Gemeinderat als auch Betroffene und Interessierte über Sinn und Unsinn, Recht und Unrecht der Rückzonungen diskutierten ­– ohne dabei Emotionen zu schüren. So genehmigte die Versammlung die meisten Anträge des Gemeinderats jeweils deutlich. Doch von vorne.

5,85 Hektaren – rund acht Fussballfelder – muss die Gemeinde Entlebuch rückzonen.

Bild: Boris Bürgisser (19. August 2020)

Acht Fussballfelder müssen rückgezont werden

Entlebuch gehört zu den Luzerner Gemeinden, die am stärksten betroffen sind von den Rückzonungen. 5,85 Hektaren Bauland müssen hier zu Landwirtschaftsland umgezont werden. Das entspricht einer Fläche von rund acht Fussballfeldern. Ziel ist es, die Zersiedlung zu stoppen.

Bei der öffentlichen Auflage sind zahlreiche Einsprachen eingegangen. Bei acht konnte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Über diese hatte nun die Gemeindeversammlung zu entscheiden. Ein entsprechend grosser Aufmarsch wurde erwartet. Daher wurde die Versammlung in der Pfarrkirche St. Martin abgehalten.

Unliebsames Dossier für Gemeinderat

Doch der Ansturm blieb aus. 74 Stimmbürgerinnen und -bürger fanden sich in der Kirche ein. Vreni Schmidlin-Brun zeigte zu Beginn auf, dass eine jahrelange Planung in der Botschaft stecke. Sie machte keinen Hehl daraus, dass der Gemeinderat lieber gar kein Bauland rückzonen wolle. «Wir haben uns in zähen Verhandlungen für möglichst geringe Rückzonungsflächen eingesetzt», so Schmidlin-Brun. «Ich habe Verständnis für den Unmut der Betroffenen und Einsprecher. Es tut uns sehr leid, dass wir rückzonen müssen. Aber wenn wir den Status als Rückzonungsgemeinde loswerden wollen, dann müssen wir leider rückzonen.»

Das alleinige Verständnis seitens Gemeinderat reichte den Einsprechern allerdings nicht. Einige legten nochmals ihre Argumente dar, weshalb auf die Rückzonung ihres Landes zu verzichten sei. So sind einige Parzellen fast gänzlich von bereits überbauten Grundstücken umgeben und vollständig erschlossen. Andere machten Bauabsichten geltend und fürchteten einen Wertverlust. Wiederum andere berichteten von persönlichen Schicksalen.

Einheimischer punktet bei Versammlung

So beispielsweise Daniel Bieri. Dem Familienvater droht eine Rückzonung im Gebiet Gfellen. «Man nimmt uns die Möglichkeit zu Bauen, obwohl wir das Bauland jahrelang versteuert hatten. Das ist ungerecht», sagte er.

Unterstützung erhielt Bieri von der SVP. Präsidentin Jeanette Steiner machte klar, dass ihre Partei die Rückzonungen generell nicht unterstützen und alle Einsprachen gutheissen werde. Gemeindepräsidentin Schmidlin-Brun legte ihrerseits jeweils dar, weshalb der Kanton, der Gemeinderat und die Ortsplanungskommission die jeweiligen Parzellen zur Rückzonung empfehlen. Ausschlaggebend seien die raumplanerische Zweck- und die Verhältnismässigkeit.

Zwei von acht Einsprachen gutgeheissen

Der Kanton legt auch fest, wann ein Härtefall vorliegt. Ein solcher gibt es in einem Fall: Ein Käufer und Verkäufer einer Parzelle konnten glaubhaft darlegen, dass sie zum Zeitpunkt der Handänderung 2018 nichts von einer drohenden Rückzonung wussten. Dies, weil beide nicht im Kanton Luzern wohnen. Der Käufer versicherte, ins Entlebuch zu ziehen und auf dem Grundstück ein Wohnhaus zu bauen.

Dem Antrag des Gemeinderats, der Einsprache zuzustimmen, folgten die Stimmbürgerinnen und -bürger. Auch alle andere Anträge wurden gutgeheissen – bis auf die Einsprache von Daniel Bieri. Sie wurde entgegen der Haltung des Gemeinderats gutgeheissen.

Eine Schlussabstimmung gab es am Dienstagabend nicht. Diese müsse an der Urne erfolgen (siehe Box). Die Entlebucher werden daher voraussichtlich am 28. November definitiv über die Rückzonungen befinden.