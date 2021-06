Bauprojekt Surseer Bahnhofplatz gibt mehr zu tun als gedacht – Abstimmung ist verschoben Anstatt im nächsten Herbst wird erst im Frühling über den neuen Surseer Bushof und die Umgestaltung des Bahnhofplatzes abgestimmt. Neu gibt es auch eine oberirdische Veloanlage.

Die Stadt Sursee wird erst im Frühling 2022 über den neuen Busbahnhof und die Umgestaltung des Bahnhofplatzes abstimmen können. Ursprünglich hätte es bereits im Herbst soweit sein sollen. Als Grund für diese Verzögerung gibt die Stadt Sursee in einer Mitteilung vom Mittwoch bekannt, man habe den Zeitplan für die verschiedenen Abklärungen, Gespräche, Berichte und Botschaften zu knapp bemessen. Der Stadtrat brauche länger für die Projektgenehmigung und den Botschaftsentwurf zum Sonderkredit.

Mitte Juni wurde das Projekt öffentlich aufgelegt, es gingen mehrere Einsprachen ein. Bauvorsteher Romeo Venetz (CVP) lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Die Einsprache- und Landerwerbsverhandlungen benötigen mehr Zeit als ursprünglich eingeplant. Ausserdem müssen dem Kanton im Rahmen der Vorprüfung zusätzliche Nachweise erbracht werden.» Für den Bericht und Antrag zum Baukredit braucht der Stadtrat zudem die definitive Zusicherung für die Finanzierungsbeiträge.

Trotz späterer Abstimmung soll am Baustart nicht gerüttelt werden

Der Kanton Luzern beteilige sich gemäss Mitteilung mit einem «namhaften Betrag» am Gesamtprojekt. Auch die Nachbargemeinden sowie die SBB kündigten an, sich an der Velostation finanziell zu beteiligen. In den nächsten Wochen wird die Stadt Sursee die Gespräche und Verhandlungen weiterführen. Der Stadtrat ist überzeugt, dass sich die zusätzlichen Abklärungen lohnen. Obwohl die Abstimmung um ein halbes Jahr verschoben wird, soll der Baubeginn der drei Teilprojekte wie geplant Ende 2022 erfolgen.

Der Stadtrat ist seit Jahren mit der Planung des neuen, behindertengerechten Bushofs und der Umgestaltung des Bahnhofplatzes beschäftigt. Schon länger geplant ist eine unterirdische Velostation mit 1000 Plätzen. Venetz kündigt nun an, dass das Projekt neu auch eine oberirdische Veloanlage vorsieht. Dies mache zusätzliche Abklärungen notwendig.