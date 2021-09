Baustelle in der Stadt Luzern Mit Fake-Dokumenten zur B-Bewilligung: Polizei verhaftet sieben Gerüstbauer Bei sieben von acht kontrollierten Gerüstbauern auf einer Baustelle in Luzern klickten die Handschellen. Sie hatten mit falschen Dokumenten eine B-Bewilligung erlangt oder waren mit Einreisesperren belegt.

(hor) Die Luzerner Polizei hat am vergangenen Dienstag auf einer Baustelle an der Zürichstrasse in der Stadt Luzern eine Kontrolle durchgeführt. Acht Personen, die als Gerüstbauer vor Ort arbeiteten, wurden kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sieben dieser acht Gerüstbauer illegal in der Schweiz arbeiteten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die weggewiesenen Männer arbeiteten als Gerüstbauer. Symbolbild: Walter Christen.

Fünf von ihnen hatten mit gefälschten ausländischen Dokumenten eine Schweizer B-Bewilligung erlangt. Vier sind mit einer Einreisesperre für die Schweiz belegt. Zudem war ein Teil der sieben Gerüstbauer bereits wegen unterschiedlicher Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz zur Festnahme ausgeschrieben.



Die sieben fehlbaren Gerüstbauer wurden vorübergehend festgenommen. Sie werden aus der Schweiz weggewiesen und mit mehrjährigen Einreisesperren für den Schengen-Raum belegt. Es handelt sich um Männer im Alter zwischen 24 und 50 Jahren. Zwei von ihnen stammen aus der Slowakei, fünf aus dem Kosovo.