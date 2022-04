BBZB Luzern Andrea Hanselmann wird neuer Rektor Das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe hat einen neuen Rektor.

Andrea Hanselmann. Bild: PD

Per August wird Andrea Hanselmann (Bild) neuer Rektor beim Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe (BBZB) Luzern. In der fünfköpfigen Co-Leitung ersetzt Hanselmann somit Peter Steingruber, der seit 1998 im Amt war und künftig andere Aufgaben für das BBZB übernehmen wird. Hanselmann wohnt mit seiner Familie in der Stadt Luzern.

Derzeit unterrichtet er an der Allgemeinen Berufsschule Zürich im Berufsfeld Koch. 2020 absolvierte er die Weiterbildung Kooperative Schulführung an der Pädagogischen Hochschule Luzern. (lf)