Bei Herz-Kreislauf-Stillstand: Bis die Ambulanz eintrifft, sollen Luzerner Freiwillige überbrücken Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Um die Überlebenschancen von Betroffenen zu verbessern, wollen das Luzerner Kantonsspital und das Gesundheitsdepartement ein «First Responder»-System mit ehrenamtlichen Helfern aufbauen. Evelyne Fischer

Die Herzdruckmassage ist eine wichtige Massnahme bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. (Bild: Getty)

Diese Zahlen der Statistik schrecken auf: Jedes Jahr sind im Kanton Luzern rund 400 Personen von einem Herz-Kreislauf-Stillstand betroffen. Überlebenschance: fünf bis acht Prozent. Ist der Blut-Herz-Kreislauf unterbrochen, drohen innert Kürze Organ- und insbesondere Hirnschädigungen – und letztlich der Tod. Es ist daher zentral, die betroffene Person innert drei bis fünf Minuten medizinisch zu versorgen. Von der Alarmierung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes dauert es allerdings eine Weile: Im Schnitt verstreichen zehn bis zwölf Minuten.

Um diese Zeit zu überbrücken, planen das Luzerner Kantonsspital sowie das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) des Kantons Luzern den Aufbau eines «First Responder»-Systems. Die Idee dahinter: Im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes bietet die Notrufzentrale 144 ehrenamtliche Ersthelfer auf – sogenannte «First Responder». Diese Laien verfügen über eine spezielle Ausbildung in Wiederbelebung und der Anwendung von automatischen Defibrillatoren.

Überlebenschance kann bis auf 50 Prozent erhöht werden

«First Responder» würden «einen wertvollen und entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung einer lückenlosen Rettungskette» leisten, hält das GSD am Freitag in einer Mitteilung fest. Denn nationale und internationale Erfahrungen zeigen: Durch ein gut funktionierendes «First Responder»-System kann die Überlebenschance bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand bis auf 50 Prozent und mehr erhöht werden.



Und so funktionierts: Erhält die Notrufzentrale 144 einen Notruf mit dem Einsatzstichwort «Herz-Kreislauf-Stillstand», werden zeitgleich der Rettungsdienst sowie die für die entsprechende Gemeinde hinterlegten Ersthelfer alarmiert. Dies geschieht mittels einer speziellen App, die in der Schweiz bereits in anderen Kantonen angewendet wird. Verfügbare «First Responder» beantworten die Anfrage und willigen damit ein, ihren Standort zu orten. Ersthelfer, die dem Einsatzort am nächsten sind, erhalten in der Folge einen Auftrag mit konkreten Einsatzdaten, um erste medizinische Versorgung zu leisten.

Ziel: 500 Ersthelfer bis im Sommer 2020

Die ersten «First Responder» sollen im Kanton Luzern ab dem 1. Juli zur Verfügung stehen. Das System wird vom Luzerner Kantonsspital aufgebaut. Für den Projektstart beteiligt sich der Kanton Luzern mit rund 110'000 Franken. Wiederkehrend ist mit Ausgaben von rund 60'000 bis 70'000 Franken zu rechnen. Ziel ist es, bis im Sommer 2020 über ein Netz von 500 Ersthelfern zu verfügen. Im ersten Quartal 2022 soll das System evaluiert werden.