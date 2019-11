Bei Möbel Schaller können Kunden mit Bitcoin bezahlen Möbel Schaller in Geuensee akzeptiert per sofort Bitcoin. Möglich macht dies die Inapay-App der Inacta AG in Zug.

(cg) Neu kann bei Möbel Schaller in Geuensee über die Inapay-App das gesamte Sortiment mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlt werden. Dies sowohl direkt im Geschäft als auch per Online-Rechnung. Die Einfachheit der Zahlungsabwicklung und das Fehlen der sonst üblichen Transaktionskosten hätten überzeugt, heisst es in einer Mitteilung.

Bei der von Möbel Schaller eingesetzten Inapay-App der Inacta AG aus Zug scannt der Kunde mit seiner persönlichen Wallet einen eigens für die Transaktion generierten QR-Code und überweist den entsprechenden Betrag in Bitcoin. Möbel Schaller erhält dann den Betrag in Schweizer Franken ausbezahlt. Allfällige Währungsschwankungen von Bitcoin beeinflussen die Auszahlung also nicht. Nach eigenen Angaben bietet Möbel Schaller diesen Service als schweizweit erstes Einrichtungshaus an.