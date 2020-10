«Bei Verdacht Tel. 117» - Zentralschweizer Polizeikonkordat startet Aktion zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Zwei Einbrüche im Kanton Luzern: Polizei erwischt Täter in flagranti

Die Luzerner Polizei hat am Wochenende einen Einbrecher in der Stadt Luzern sowie einen in Meierskappel festgenommen. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Schweizer, beide standen unter dem Einfluss von Drogen.