Beim Churchill Quai in der Stadt Luzern dürfen Hunde weiterhin frei herumspringen In der Luzerner Grünanlage Churchill Quai wurde im Mai 2017 eine Hunde-Freilaufzone eingerichtet. Nach der zweijährigen Pilotphase hat der Stadtrat nun entschieden, dass die Zone bestehen bleibt.

(pd/elo) In der Stadt Luzern sind Zonen, wo man seinen Hund nicht an der Leine halten muss, umstritten: Hundehalterinnen und Hundehalter bemängeln, dass es in Luzern zu wenige Flächen gibt, wo sie ihre Tiere frei herumspringen lassen können. Andererseits gibt es viele Spaziergänger, die freilaufende Hunde als störend empfinden.

Vierbeiner auf der Freilaufwiese am Churchill Quai, wo vor zwei Jahren der Pilotversuch begonnen hat. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 17. März 2017)

Im Mai 2017 wurde deshalb innerhalb der Grünanlage Churchill Quai eine Hunde-Freilaufzone eingerichtet, dies jedoch nur als zweijähriges Pilotprojekt. Während dieser Zeit wurde die Zone regelmässig kontrolliert. Nach Ablauf der Pilotphase – im Mai dieses Jahres – wurde das Projekt ausgewertet. Dazu fand Mitte Mai eine öffentliche Echoveranstaltung statt, wo Quartierbewohner, Gegner und Befürworter ihre Einschätzungen einbringen konnten (wir berichteten). Diese wurden anschliessend an den Stadtrat weitergeleitet, der dann über das Schicksal der Freilaufzone entscheiden sollte. Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, wurde nun beschlossen, dass die Hunde am Churchill Quai weiterhin frei herumspringen dürfen.

Nach einer eingehenden Analyse aller Informationen und Rückmeldungen sei der Stadtrat zum Schluss gekommen, dass sich die Hunde-Freilaufzone beim Churchill Quai grundsätzlich bewährt habe. Während der zweijährigen Pilotphase sei es zu keinen gravierenden Vorfällen gekommen und es habe keine Anzeigen wegen Bissattacken gegeben. Zudem seien die anliegenden Grünflächen wie Liege- und Spielwiese trotz der Freilaufzone weiterhin rege genutzt worden.

Kleine Anpassungen werden vorgenommen

Die IG Hundewiese, welche sich stark für die Weiterführung der Zone einsetzte, freut sich über den Entscheid des Stadtrates. Wie die IG Hundewiese am Dienstag mitteilt, will man in der Zone aber trotzdem noch einige Anpassungen vornehmen, welche das Miteinander im Park noch verbessern sollen. Auch der Stadtrat ist der Meinung, dass einzelne Verbesserungsmassnahmen nötig sind.

Wie sich während der Pilotphase zeigte, sei die Freilaufzone auch von Hundehalterinnen und Hundehaltern genutzt worden, welche von weit her kommen. Die Parkplätze direkt vor der Zone sind momentan noch die einzigen im Bereich Lido, wo gebührenfrei parkiert werden kann. Dies soll sich nun ändern. Zudem soll eine maximale Parkdauer eingeführt werden. Gleichzeitig sollen die angrenzenden Flächen, unter anderem der öffentliche Spielplatz, aufgewertet werden. Zudem soll auf dem Fussweg am See eine Bodenmarkierung angebracht werden, um die Spaziergänger auf den Beginn und das Ende der Freilaufzone hinzuweisen.

Eine weitere Hunde-Freilaufzone soll im Gebiet Tribschenhorn, unterhalb des Richard-Wagner-Museums, eingerichtet werden. Auch diese Zone ist, analog zur Zone am Churchill Quai, als zweijähriges Pilotprojekt angedacht. Wann diese eröffnet wird, ist jedoch noch unklar. Momentan wird der Baustart durch eine Beschwerde blockiert.