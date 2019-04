Beim Jassen sind alle Kollegen – auch an der Luga 209 Personen gaben am LZ-Jass an der Luga ihr Bestes – schliesslich waren gute Preise zu gewinnen. Den meisten Teilnehmern geht es aber weniger um den Sieg als viel mehr ums gesellschaftliche Erlebnis. Beatrice Vogel

Gedämpftes Stimmengewirr. Wie ein Summen legt es sich über die Galerie oberhalb der Messehallen 1 und 2 auf der Luzerner Allmend. Geredet wird nicht viel, die anwesenden Frauen und Männer sind konzentriert, ihre Augen auf die Tischmitte gerichtet. Wir sind an der Luga, konkret am Jassturnier, das die «Luzerner Zeitung» jeweils am Montagnachmittag organisiert. Zum dritten Mal fand es heuer in dieser Form statt, doch auch schon früher gab es den Event.

«Ich war schon dabei, als der Jass noch vom ‹Luzerner Tagblatt› organisiert wurde», sagt Dominik Unterfinger aus Rothenburg, einer der 209 Teilnehmer. Der 63-Jährige ist ein eingefleischter Jasser, dreimal pro Woche nimmt er im Schnitt an Turnieren teil. «Jassen ist mein Leben», sagt er fröhlich – man kauft ihm die Begeisterung sofort ab. Gewonnen habe er schon oft, er sei auch schon Kantonal- und Schweizermeister geworden. Doch: «Mir geht es eigentlich nicht ums gewinnen, sondern um die Bekanntschaften.» Er habe nirgends so viele Leute kennen gelernt, wie beim Jassen. «Wir sind alle Kollegen», sagt Unterfinger mehrmals.

Toleranz gegenüber den Spielpartner

Dann geht es los. Für die erste Runde hat Dominik Unterfinger den Hergiswiler Thomas Birrer als Partner zugelost bekommen. Die beiden kennen sich schon von anderen Jass-Turnieren. Nun spielen sie gegen Lisa Enderli aus Rain und Josef Käppeli aus Luzern. «Wir brauchen einen guten Schreiber», sagt Lisa Enderli. «Das kann ich übernehmen», erwidert Unterfinger.

Dominik Unterfinger spielte am LZ-Jass unter anderem gegen Lisa Enderli (links). (Bilder: Roger Grütter, Luzern, 29. April 2019)

Beim LZ-Jass wird Schieber gespielt. Alles wird einfach gezählt, «Wyys» gibt es nicht. Unterfinger findet das gut: «Wyys ist reines Glück, hier geht es um die Karten und das Können.» Dass sein Partner erster Hand einen Trumpf wählt, bei dem er nur den Bauer zu dritt hat, passt ihm allerdings nicht. Aber man müsse damit leben, dass man nicht immer einverstanden sei – «man muss auch tolerant sein», sagt Unterfinger versöhnlich. Seine gute Laune wird dadurch jedenfalls nicht getrübt. Die Runde endet ziemlich ausgeglichen mit 921 zu 963 – das Team Enderli/Käppeli gewinnt. Für den Start sei das gar nicht so schlecht, meint Unterfinger und wechselt für die nächste Runde den Tisch.

Jung und Alt gemeinsam am Tisch

Auch für Sandro Waser aus Luzern ist Jassen ein grosses Hobby. Mit 35 Jahren gehört er zu den jüngsten Teilnehmern. Privat jasst er jeweils mit Kollegen, zusammen nehmen sie oft an Turnieren teil. «Mir geht es vor allem um den Spass», sagt auch Waser, das Gewinnen sei zweitrangig. Dennoch schaffte er es auf den 3. Platz und gewann ein Halbjahres-Abo unserer Zeitung. Dass an Jass-Turnieren der Altersdurchschnitt relativ hoch ist, stört Waser nicht, im Gegenteil: «Es ist eine gute Gelegenheit auch mit älteren Leuten in Kontakt zu kommen.» Diese würden sich freuen, wenn ein Junger am Tisch sitzt – «es braucht ja auch Nachwuchs», so Waser.

Konzentriert: Sandro Waser wurde Dritter.

Als Sieger des LZ-Jass geht heuer Reto Helfenstein aus Luzern hervor. Er gewinnt einen Reisegutschein im Wert von 1500 Franken. Auf dem zweiten Platz folgt Werner Kraft aus Alpnach. Er erhielt einen Gutschein des Hotels Schweizerhof Luzern.