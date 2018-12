Bekannte Autoren sollen für Lesezyklus nach Kriens – noch fehlt das Geld 2019 kommen Schweizer Schriftsteller wie Charles Lewinsky oder Lukas Hartmann zu Autorenlesungen nach Kriens. Der Initiant sucht finanzielle Unterstützung per Crowdfunding. Stefan Dähler

Der grosse Saal im neuen Kulturzentrum Schappe in Kriens. Bild: Roger Grütter

Im Kulturzentrum Schappe Kulturquadrat bei der Krienser Buschleife ist in der ersten Hälfte des Jahres 2019 ein Lesezyklus geplant. An vier Abenden sollen bekannte Schweizer Autoren ab 19.30 Uhr aus ihren aktuellen Werken lesen: am 21. März Charles Lewinsky («Gerron»), am 11. April Catalin Dorian Florescu («Der Mann, der das Glück bringt»), am 23. Mai Lukas Hartmann («Ein Bild von Lydia») und am 27. Juni Silvio Blatter («Die Unverbesserlichen»). Die Lesungen sind öffentlich, der Eintritt kostet 15 Franken. Initiant des Zyklus ist der Krienser Roland Schwizer, der bisher noch nicht als Organisator von Leseabenden in Erscheinung getreten ist. Um diese Anlässe finanzieren zu können, hat er auf der Seite www.lokalhelden.ch/autorenlesung eine Crowd­funding-Aktion gestartet. Diese läuft noch bis am 31. Dezember. Die Finanzierungsschwelle liegt bei 5000 Franken, das Finanzierungsziel bei 8000 Franken.