Bekannter Fussballmanager kauft Wohnung in Sursee Der beim VFL Bochum tätige Ilja Kaenzig hat in Sursee eine Wohnung gekauft.

Der Fussballmanager Ilja Kaenzig (45) hat zusammen mit seiner Frau Rebecca in Sursee eine 3,5-Zimmerwohnung gekauft. Dies geht aus dem aktuellen Kantonsblatt hervor. Der in Sursee geborene Kaenzig ist seit Februar 2018 Sprecher der Geschäftsführung des VFL Bochum in Deutschland. Früher war er unter anderem bei YB, GC, Sochaux oder Bayer Leverkusen tätig. Ob Kaenzig eine Rückkehr in die Schweiz plant, ist offen. (avd)