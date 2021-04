Luzern Baumeisterverband-Chef: «Die Mehrheit will sich auch 2040 per Auto fortbewegen» Wie sieht die Wunsch-Mobilität, wie die Wunsch-Wohnsituation 2040 aus? Das wollte der Baumeisterverband in einer Umfrage wissen. Direktor Benedikt Koch sagt, was mit den Ergebnissen passiert.

Der Baumeisterverband wollte wissen, wie Schweizerinnen und Schweizer 2040 wohnen und wie sich fortbewegen wollen – wozu?

Benedikt Koch: Unser Verband wollte herausfinden, welche Erwartungen die Öffentlichkeit an die Baubranche hat. Die Bevölkerung will heute allgemein mehr mitreden als früher, ohne Partizipation läuft man politisch auf. Kommt dazu: Bauwirtschaft, Wohnen, Mobilität – dies alles entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Der Zeithorizont von gut 20 Jahren mag für manche lang klingen, aber gerade das Umsetzen von grossen Bau- und Verkehrsprojekten braucht oft Zeit.

Neue Ausstellung im «Baumeister-Turm» im Verkehrshaus Über 6000 Personen haben in den letzten Monaten an der Umfrage «Baue deine Schweiz der Zukunft» des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) teilgenommen. Ein Sechstel davon wurde über das Umfrageinstitut Demoscope befragt – der Rest an der Swissbau-Messe in Basel, über die Verbands-Website und im Verkehrshaus Luzern. Denn hier steht seit knapp einem Jahr der fünfstöckige Zukunftsturm des Verbands. Darin ist neu und bis Ende Mai die Ausstellung «Tour d'horizon – baue deine Schweiz der Zukunft» zu sehen. Auf spielerische Weise vermittelt sie einerseits die Ergebnisse der Umfrage, andererseits kann man beispielsweise mit einer Virtual-Reality-Brille Baustellen besuchen und sich dabei durch Lernende über Bauberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. (hor)

Baumeisterverbands-Direktor Benedikt Koch in der neuen Ausstellung «Baue deine Schweiz der Zukunft» im Verkehrshaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. April 2021)

Gemäss der Umfrage wollen die Leute in Zukunft im näheren Umkreis ihres Wohnorts leben, arbeiten und konsumieren. Wer will das nicht schon heute? Anders gefragt: Was bringt eine solche Erkenntnis?

Sie bedeutet, dass man in den urbanen Gebieten noch konsequenter verdichten muss. Nur das wollen umgekehrt nicht alle, wie unsere Umfrage ebenfalls zeigt. Eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer begrüsst das Verdichten zwar, wünscht sich aber auch in Zukunft ein Einfamilienhaus.

Nun, der Traum vom Eigenheim scheitert ja oft schon am Budget.

Das stimmt. Wir haben zwar tiefe Zinsen, trotzdem erwarten die Banken ein ordentliches Eigenkapital. Gleichzeitig sind die Preise für Wohneigentum in den letzten Monaten weiter gestiegen, als Folge der hohen Nachfrage. Im Übrigen ist auch der Traum vom eigenen Haus kein neues Phänomen.

Die Umfrageergebnisse lassen sich im Turm im Verkehrshaus auf spielerische Weise in Erfahrung bringen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. April 2021)

Gibt’s überhaupt neue Erkenntnisse aus der Umfrage?

Selbstverständlich. Die Umfrage wurde hauptsächlich während der Coronakrise durchgeführt. Ein Beispiel: Vor der Pandemie sind die Wohnflächen pro Person tendenziell zurückgegangen. Man gab das Geld lieber für anderes aus. Nun sind die Bedürfnisse nach grösseren Wohnflächen wieder gestiegen – etwa wegen Homeoffice. Und dies dürfte sich nicht so schnell ändern. Ein anderes Beispiel: Die Mehrheit der Befragten will sich 2040 immer noch mit dem eigenen Auto fortbewegen, der ÖV folgt nach dem Velo oder zu Fuss erst an dritter Stelle. Diese Erkenntnis steht im Gegensatz zur Verkehrspolitik vieler Städte, die das Auto zunehmend diskriminieren.

Der motorisierte Individualverkehr hat eben auch nicht die beste Ökobilanz. Von wegen Klima – ohnehin ein grosses Thema in den nächsten 20 Jahren: Viele Gebäude in der Schweiz wurden vor 1990 gebaut und sind Energieschleudern. Ihr Verband selber beklagt, dass die Sanierungsquote bei bloss 0,9 Prozent liegt. Warum ist sie so tief?

Erstens warten viele Eigentümer von älteren Gebäuden mit Sanierungen, Aufstockungen und Ersatzneubauten ab, weil Änderungen bei der Orts- und Raumplanung anstehen. Zweitens entwickelt sich die Technologie rasant, nur schon innert zehn Jahren ändert sich wieder viel. Drittens bräuchte es unbedingt mehr Anreize seitens Staat. Das wäre besser als politische Tendenzen, die da und dort etwa in Richtung Mietzinskontrolle gehen. Hinzu kommen die hohen Kosten für Bewilligungen und nicht zuletzt Hürden durch Denkmalpflege und Heimatschutz.

Das heisst, diese politischen Tendenzen und Hürden würden Sie am liebsten weghaben?

Nein, aber eine Vereinfachung wäre wünschenswert. Manchmal wird übertrieben, gerade auch bei Schutzobjekten. Denn Ersatzneubauten bedeuten meist mehr Ausnützung etwa zu Wohnzwecken, ohne dass die bestehende Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden muss. Das minimiert den Flächenverbrauch und dient letztlich allen.

Trotzdem, ob Ersatzneubau oder Sanierung – Bauen erzeugt viel graue Energie.

Aber die bestehenden Gebäude in der Schweiz sind gleichzeitig das grösste Materiallager. Damit meine ich die Wiederverwertung bei Rückbauten. Es gibt immer mehr Firmen, die sich darauf spezialisieren. Leider sind Bauherren und Planer oft noch zögerlich mit dem Einsatz von Recycling-Baustoffen. Da braucht es viel Überzeugungsarbeit, aber das Potenzial ist riesig.

Mit VR-Brillen können Ausstellungsbesucher im Verkehrshaus auf Baustellentour gehen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. April 2021)

Was passiert nun mit den Ergebnissen der Umfrage?

Als Baumeisterverband sind wir daran interessiert, die Zukunft der Siedlungs- und Verkehrspolitik mitzugestalten. Die Ergebnisse sind wichtige Indikatoren für die Bauunternehmen.

Und wie werden Sie selber im Jahr 2040 wohnen?

Das diskutiere ich mit meiner Frau und meinem Sohn ab und zu. Hoffentlich am gleichen Ort wie heute – in einem vor zehn Jahren sanierten Doppel-Einfamilienhaus aus den 1940er-Jahren im Kanton Zürich.