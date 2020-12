Benjamin Flämig wird neuer Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek Rudolf Mumenthaler verlässt die ZHB Luzern per Ende Jahr und wird Direktor der neu geschaffenen Universitätsbibliothek in Zürich. Seine Nachfolge tritt der 35-jährige Benjamin Fläming an.

Benjamin Flämig in der ZHB Luzern. Bild: PD

Der neue Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek ZHB heisst Benjamin Flämig. Der 35-jährige aus Potsdam stammende Flämig leitet derzeit die Abteilung E-Services. Er ist mitverantwortlich für die Digitalen Dienste an der ZHB. Er wird am 1. Februar 2021 Nachfolger von Rudolf Mumenthaler, der seine Stelle auf Ende dieses Jahres gekündigt hat, wie die Dienststelle Hochschulbildung und Kultur am Mittwoch mitteilte.

Flämig ist verheiratet und wohnt in Basel. Er hat an der ZHB im Jahr 2018 die Verantwortung für die Informatik / E-Services übernommen und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

An der Technischen Hochschule Köln und an der Humboldt-Universität zu Berlin hat er Masterstudien in Bibliotheks- und Informationswissenschaft sowie Geschichte und Deutsch abgeschlossen. «Er hat bereits während seiner Studienzeit in diversen Fachbibliotheken die Infrastruktur betreut und als Projektleiter für das interne Wissensmanagement gearbeitet», heisst es in der Mitteilung weiter. Rudolf Mumenthaler wird Direktor der neu geschaffenen Universitätsbibliothek in Zürich.