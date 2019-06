Benvenuti Hotels Ticino: Mit traumhafter Sicht auf den Lago Maggiore! Das Hotel Eden Roc in Ascona ist bereits mehrfach als bestes Ferienhotel der Schweiz ausgezeichnet worden. Es erwarten Sie Kulinarik auf höchstem Niveau, paradiesische Ruhe und ein privater Badestrand.

Boutique-Hotel La Rocca in Ronco s/Ascona

Das kleine 4-Sterne-Boutique-Hotel verwöhnt Sie im Ristorante Panoramico mit mediterranen und klassischen Gerichten. Ein privater Badeplatz am See, ein Innenpool mit Seesicht oder der romantische Garten laden zum Verweilen ein. An der Bar und im Sommer auf der Terrasse lässt sich der Abend gemütlich ausklingen.



Hotel Casa Berno in Ascona

Das grösste der Benvenuti-Hotels ist inmitten eines subtropischen Parks hoch über den Dächern von Ascona gelegen. Alle Zimmer besitzen einen Balkon und bieten einen idyllischen Panoramablick auf See und Gebirgslandschaft. Auf der schönen Panoramaterrasse auf dem Dach oder im gemütlichen Restaurant werden Köstlichkeiten aus der Tessiner Küche und internationale Spezialitäten serviert. Die grosszügige Bar mit der grossen Terrasse lädt zum Verweilen ein.



Boutique-Hotel Remorino in Locarno-Minusio

Zentral und sehr ruhig befindet sich das charmante Boutique-Hotel Remorino in Locarno-Minusio. Das klassisch-mediterrane Ambiente des Hauses und die liebevolle Einrichtung sorgen für ein Rundumwohlgefühl. Das reichhaltige und vielfältige Frühstück bietet frische und regionale Produkte. Das Abendessen kann zu einem Spezialpreis bei einem Partnerbetrieb am See genossen werden. Getränke, Snacks und Cocktails werden ganztägig serviert.



AboPass-Angebot

• 3 Nächte im Doppelzimmer Komfort (La Rocca/Remorino) oder Superior (Casa Berno)

• Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten

• Gourmet-Abendessen in 4 Gängen im Rahmen der Halbpension**

• 1 Tag Miete eines Fiat 500 Cabrio

• 1 Flasche Spumante

• Ticino-Ticket für die freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

• Eintritt in den Botanischen Garten auf den Brissago-Inseln



Preis pro Person für 3 Nächte zuzüglich Kurtaxe

• La Rocca Fr. 432.– statt Fr. 540.–

• Casa Berno Fr. 432.– statt Fr. 540.–

• Remorino* Fr. 360.– statt Fr. 450.–

* Garni-Hotel, deshalb ohne Abendessen



Gültigkeit

1. April bis 12. Juli und 22. September bis 27. Oktober 2019



Informationen und Reservation

Mit der AboPass-Nummer und dem Kennwort «AboPass» direkt unter:

E-Mail: welcome@benvenuti.ch

Telefon: 041 368 09 90

www.benvenuti.ch/abopass