Bereits über 10'000 Anmeldungen für den Swiss City Marathon in Luzern Am 27. Oktober findet der Luzerner Laufevent zum 13. Mal statt. Es sind laut Organisatoren nur noch wenige Startplätze verfügbar.

Der Swiss City Marathon 2018 (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 28.Oktober 2019)

(fmü) Bereits über 10'000 Laufbegeisterte haben sich für den Swiss City Marathon angemeldet, schreibt der Veranstalter in einer Medienmitteilung. In der Halbmarathon- sowie in der 10-km-Kategorie seien mehr als 8’500 Teilnehmende gemeldet. Daher seien dort nur noch wenige Plätze verfügbar.

Laut Veranstalter sind auch die Anmeldezahlen in der Marathon-Kategorie von 1'200 Läuferinnen und Läufer über 42,195 km erfreulich. Das seien bereits jetzt zwei Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr.

Aufwärmen mit Tadesse Abraham

Auch Schweizer Prominenz wird am Swiss City Marathon vor Ort sein. Gemäss Veranstalter wird Marathon-Läufer Tadesse Abraham zwischen 8.15 und 8.45 Uhr mit den Teilnehmenden ein Warm-Up durchführen. Der 13. Swiss City Marathon Lucerne findet am 27. Oktober statt.