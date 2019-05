Bericht zu Medikamentenversuchen in der Klinik St. Urban veröffentlicht – keine Rechtsnormen verletzt In einer Untersuchung wurde der Umgang mit Arzneimittelversuchen in der Klinik St. Urban zwischen 1950 und 1980 rechtlich beurteilt. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Luzerner Klinik St. Urban keine Rechtsnormen verletzt hat – heute sei ein solches Vorgehen jedoch nicht mehr tolerierbar.

Psychiatrische Klinik St. Urban. (Bild: Corinne Glanzmann)

(zfo/pd) Im November 2017 wurden in der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» die Medikamentenversuche in der Klinik St. Urban (heute Luzerner Psychiatrie lups) in den Jahren 1950 bis 1980 thematisiert. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf stellte im Rahmen dieser Sendung in Aussicht, stichprobenweise Patientendossiers im Kontext der damals geltenden Rechtsgrundlagen überprüfen zu lassen. Mit der Untersuchung wurde der ehemalige Rektor der Universität Luzern, Paul Richli, betraut. Jetzt liegt der Bericht dazu vor.

Die Untersuchung hatte zwei Ziele:

Einerseits die Klärung der rechtlichen Situation im Bereich Medikamentenversuche im Zeitraum zwischen 1950 und 1980.

Andererseits eine Analyse des formellen Vorgehens bei Arzneimittelversuchen in der Klinik St. Urban anhand einer Auswahl von Patientendossiers.

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sagt im Hinblick auf die Arzneimittelversuche in der Klinik St. Urban zwischen 1950 und 1980:

«Es ist wichtig und richtig, dass wir dieses Kapitel aufgearbeitet haben und wir nun wissen, was passiert ist – wobei die Resultate im Licht der damaligen Zeit zu betrachten sind. Ich bedauere es, dass es vereinzelt zu Situationen kam, die aus heutiger Sicht nicht tolerierbar sind.»

Keine Verletzung von Rechtsnormen

Im besagten Zeitraum habe die Gesetzgebung des Kantons Luzern keine Rechtsnormen enthalten, wonach die Klinik St. Urban verpflichtet gewesen wäre, die Patienten über Arzneimittelversuche aufzuklären und ihre Zustimmung einzuholen. Auch aus dem damals geltenden Bundesrecht oder aus interkantonalen Vereinbarungen ergaben sich gemäss Bericht keine derartigen Rechtsnormen. Es habe auch keine klinikinternen Richtlinien für die Handhabung von Arzneimittelversuchen gegeben.

Aus der Rechtslehre und der Rechtsprechung lasse sich im Untersuchungszeitraum deshalb gemäss Bericht keine eindeutige Verpflichtung ableiten, Patienten von psychiatrischen Kliniken über den Einbezug im Testverfahren von Arzneimitteln aufzuklären und dafür die ausdrückliche Zustimmung einzuholen. Die Klinik St. Urban habe somit hinsichtlich der Handhabung von Arzneimitteln dem Standard der damaligen Zeit entsprochen.



Patienten teilweise überredet

Das Staatsarchiv Luzern hat nach statistisch relevanten Kriterien aus rund 19'000 Patientendossiers eine Auswahl von rund 2000 Dossiers von Patienten aus dem Zeitraum 1950 bis 1980 getroffen.

Im Bericht steht zusammengefasst, dass es bereits in den 50er-Jahren – in denen die Entwicklung von Medikamenten in der Psychiatrie ihren Anfang nahm – klare Anzeichen dafür gegeben habe, dass das Personal mit den Patienten über die gefassten Massnahmen gesprochen und auch Wert auf die Akzeptanz gelegt hat. Dies treffe insbesondere auf die Verabreichung von Arzneimitteln zu. Die Arzneimittelversuche hätten dem Zweck gedient, bessere Heilmethoden zu entwickeln.

Aus der Analyse der Dossiers wird aber auch ersichtlich, dass die Patienten teilweise überredet oder Zwangsmassnahmen angedroht wurden. In einigen Fällen wurde die Zustimmung von Familienangehörigen (beispielsweise des Ehepartners oder der Eltern) eingeholt. Das Personal hat sich bei Widerständen gegen Massnahmen auf ausführliche Diskussionen eingelassen und den Patienten zu überzeugen versucht, beziehungsweise erfolgreich überzeugt.

17-jähriger Patient nicht identifiziert

Mit Blick auf die Auftragsumschreibung wurde die Abklärung des Umgangs der Klinik St. Urban mit einem 17-jährigen Patienten gewünscht, an dem gemäss Angaben der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» ein Arzneimittelversuch vorgenommen worden sein soll.

Dieser Patient konnte in den rund 19'000 Patientendossiers mit zumutbarem Aufwand jedoch nicht identifiziert werden. Es wurde zwar das Dossier eines 17-jährigen Patienten gefunden. Darin fanden sich aber weder Arzneimittelangaben noch Angaben zu Arzneimittelversuchen.

Patientenrechte heute umfassend geregelt

Im Bericht wird festgehalten, dass davon auszugehen sei, dass die Patientenrechte vor den 70er-Jahren in der Schweizer Psychiatrie kein grosses Thema gewesen waren. Es habe ein paternalistisches Verständnis der Arzt-Patienten-Beziehung vorgeherrscht, wobei der Arzt geglaubt habe, im wohlverstandenen Interesse des Patienten zu handeln.

Mittlerweile sind die Patientenrechte umfassend und detailliert geregelt und es bedarf insbesondere im Hinblick auf Arzneimittelversuche des ausdrücklichen Einverständnisses der sich zur Verfügung stellenden Person.

5 Untersuchungskategorien In der Untersuchung wurden für die Auswertung jedes 20. Dossier sowie zusätzlich rund 50 vom Staatsarchiv als besonders auffällig identifizierte Dossiers hinsichtlich folgender Kategorien untersucht: - «Anzeichen für Zustimmung»

- «Patientenwünsche betreffend Behandlung/Medikation»

- «Widerstand gegen Behandlung oder Arzneimittel»

- «Versuchspräparat bzw. noch nicht zugelassene Arzneimittel»

- «Zwangsbehandlung oder Behandlungsverweigerung»