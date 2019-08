Bernhard Aregger wechselt von der Polizei zu Swiss-Ski

Der Wunsch nach neuer beruflicher Herausforderung zieht den Polizisten in den Schnee: Der Chef Einsatz und Planung Bernhard Aregger wechselt per Ende Oktober von der Luzerner Polizei in die Geschäftsleitung von Swiss-Ski.