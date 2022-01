Beromünster Auto prallt in Linienbus – zwei Autofahrer leicht verletzt Am Montag sind ein Linienbus und ein Auto in Beromünster kollidiert. Das Auto wurde dadurch in ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Zwei Personen wurden verletzt.

Dieses am Unfall beteiligte Auto hat deutliche Spuren davongetragen. Bild: Luzerner Polizei

Zum Verkehrsunfall ist es am Montagmittag, 17. Januar auf der Kreuzung «Flecken» in Beromünster gekommen. Eine ortskundige Lenkerin fuhr mit ihrem Auto auf der Aargauerstrasse in Richtung Flecken. Beim Einmünden in den Flecken prallte sie heftig in einen von links kommenden Linienbus der Seetal-Freiamt AG. Das Auto wurde durch den Aufprall in einen weiteren Wagen geschleudert, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Eines der zwei kaputten Autos nach dem Unfall. Bild: Luzerner Polizei

Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25'000 Franken.

Der Linienbus wurde beim Unfall ebenfalls stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei

Im Einsatz stand nebst der Polizei auch die Feuerwehr Michelsamt.