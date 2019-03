Beromünster: Gärtner tritt am Sonntag gegen Gymnasiallehrer an

Für die Gemeinderats-Ersatzwahl in Beromünster steigen am Sonntag zwei FDP-Kandidaten gegeneinander ins Rennen. Und in Reiden gehts nicht um die Wurst, aber immerhin um die Zukunft der Badi. Weitere kommunale Abstimmungen gibts in Luzern, Entlebuch und Meierskappel.