Beromünster Heidi Furrer wird Zunftmeisterin der Fleckenzunft Mitte Januar hat die Fleckenzunft zu Beromünster ihre Zunftmeisterin inthronisiert.

Die Zunftmeisterin der Fleckenzunft Beromünster: Heidi Furrer Bild: PD

Heidi Furrer aus Pfäffikon wird als Zunftmeisterin die Fasnacht in Beromünster anführen. Die Fleckenzunft zu Beromünster hat sie als Heidi II. am 15. Januar inthronisiert. Die Zunft freue sich darauf nach einem Jahr Zwangspause mit ihr zur 5. Jahreszeit aufzubrechen und mit dem von ihr gewählten Motto «Flower Power» so «richtig durchzustarten», so die Zunft in einer Mitteilung. (spe)