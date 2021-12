Beromünster Initiative zur Abschaffung der Gemeindeversammlung: Entscheidung an Urne vertagt Die Stimmbevölkerung von Beromünster wollte am Mittwochabend noch keinen Beschluss zur Initiative «Mehr Demokratie für alle» fassen. Dennoch wurde die Vorlage kontrovers diskutiert.

Beromünster erlebt politisch ­lebendige Monate. Nach der ­Gemeindeversammlung (GV) Ende Oktober mit einem ­Rekord-Aufmarsch von 946 Stimmberechtigten, war auch die Versammlung am Mittwochabend gut besucht. 357 Bürgerinnen und Bürger fanden sich in der Lindenhalle in Gunzwil ein. Der erneut grosse Aufmarsch konnte einer gewissen Ironie nicht entbehren: Denn diese Gemeindeversammlung sollte über nichts anderes abstimmen, als die Abschaffung der Gemeindeversammlung.

Die Gemeindeversammlung steht in Beromünster auf dem Prüfstand. Symbolbild: Dominik Wunderli

Grund ist die Initiative «Mehr Demokratie für alle» (wir berichteten). Sie verlangt, dass über sämtliche Sach- und Wahlgeschäfte der Gemeinde an der Urne abgestimmt wird. Denn, so die Initianten: An der GV bestimme jeweils nur ein Bruchteil der Stimmberechtigten über die Geschäfte, die Stimmbeteiligung an der Urne sei höher.

Nach Antrag: Bürger verlassen vorzeitig den Saal

Gleich zu Beginn der Versammlung stellte das Initiativkomitee daher den Antrag, es sei an der Urne über die Vorlage abzustimmen. 154 Anwesende sprachen sich dafür aus, womit die nötige Zwei-Fünftel-Mehrheit erreicht wurde. Die Initiative kommt somit voraussichtlich am 13. Februar an die Urne.

Als der Beifall zum verkündeten Resultat verhallt war, verliess gleich über ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger den Saal. Es schien, als hätten sie ihr Ziel erreicht und seien an der weiteren Debatte, die zuvor angekündigt worden war, nicht weiter interessiert. Buhrufe ertönten aus Teilen der verbliebenen Versammlung. Ein Antrag, die Abstimmung über den Urnen-Antrag zu wiederholen, wurde jedoch nicht zugelassen, da dies nicht rechtens sei.

Pro- und Contra-Lager halten sich die Waage

Nach diesem Grundsatzentscheid begann die eigentliche Debatte über die Pro- und Contra-Argumente der Initiative. Die Befürworterinnen und Befürworter hoben immer wieder hervor, dass eine Abstimmung nur an der Urne genügend breit abgestützt sei. Nur so könnten alle Stimmberechtigten mitbestimmen ­– auch jene, die aus beruflichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht an einer Gemeindeversammlung teilnehmen könnten.

Ein Teilnehmer hielt dagegen, es sei nicht entscheidend, wie viele Leute an einer Versammlung seien, sondern, dass sich die Interessierten in den Entscheidungsprozess einbringen würden. Dies gelinge nur in einer offenen Diskussion. Mit dieser Aussage war eine Bürgerin nicht einverstanden. Weil sie häufig arbeiten müsse, sei sie das erste Mal an einer GV. Die Frau ist überzeugt: «Man kann sich auch ausserhalb der Gemeindeversammlung eine Meinung bilden.» Sie plädierte daher für Urnenabstimmungen.

Am Schluss der rund 20 Voten forderte ein Teilnehmer, der Initiative einen Gegenvorschlag vorzulegen. Darauf habe man bewusst verzichtet, sagte Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (FDP). Dies nicht zuletzt deshalb, weil der Gemeinderat ohnehin die Gemeindeordnung überarbeiten werde. Auch das System der Gemeindeversammlung werde dabei überprüft.

Grundsätzlich möchte der Gemeinderat jedoch an der GV festhalten, wie schon zu Beginn der Versammlung Vizepräsidentin Manuela Jost (Mitte) sagte. Das System habe sich bewährt – auch wenn es nicht perfekt sei. Jost bilanzierte mit Verweis auf den Namen der Initiative: «Weder das eine, noch das andere System ist demokratischer, es sind einfach andere Formen der Demokratie.»