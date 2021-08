Beromünster «KKLB» bleibt zu – neues Projekt ist aber denkbar Das geschlossene Kunstprojekt beim Landessender Beromünster soll nicht wieder aufgehen, kündigt Künstler Wetz an. Aber er hat einen Plan B – oder besser gesagt, einen Plan für ein «KKLA».

Seit dem 11. August ist das Kunstprojekt KKLB beim ehemaligen Landessender Beromünster geschlossen. Und es soll auch nicht mehr geöffnet werden. Das gab Künstler Wetz an einem Anlass in der reformierten Kirche Sursee am Sonntag bekannt. Wetz bestätigte diese Information auf Anfrage unserer Zeitung.

Es sei aber möglich, dass es auch in Zukunft Kunst beim Landessender gibt. Wetz erwägt, in ein paar Monaten ein neues Projekt unter dem Namen KKLA zu starten. Dies aber «nur mit der zurückgewonnen Kunstfreiheit», wie Wetz in der Kirche bekanntgab. Die Information wurde in Form eines Gesprächs mit dem ehemaligen TV- und Radiomoderator Bernard Thurnheer überbracht. Thurnheer gehört zum KKLB-Team. Wetz stellte das Interview unserer Zeitung nach dem Anlass schriftlich zu.

Streit um Baugesuch für Kunstprojekt als Auslöser

Hintergrund der Schliessung sind Diskussionen mit der Gemeinde um eine Baubewilligung. Für das unter anderem aus Beton bestehende Kunstprojekt «U-Bahn-Station Landessender Beromünster» sei eine Baueingabe verlangt worden. Die Gemeinde habe einen Baustopp verhängt.

Künstler Wetz auf der Baustelle für das U-Bahn-Kunstprojekt. Bild: Jakob Ineichen (Beromünster, 28. Mai 2021)

Die Partnerschaft mit den Behörden funktioniere nicht mehr wunschgemäss, so Wetz. Er wolle nun versuchen, sich mit dem Gemeinderat wieder zu vertragen. «Nur falls mir das gelingt, kann ich in Beromünster wieder weitermachen», so Wetz im Interview. Weiter betonte er, dass bei einem Rückbau des Kunstprojekts kein Bauschutt, sondern kostbarer Recyclingbeton entstehen würde. Zu den Bedenken wegen Auswirkungen auf das Grundwasser meinte Wetz unter anderem, dass er mit Fachleuten zusammenarbeite, «deren Ausweis im Umgang mit Grundwasser kaum jemand wirklich in Frage stellen kann».

Durch die Unruhen hätten zwei Mitarbeiter das KKLB verlassen, so Wetz weiter. Auch bei einer positiven Lösung mit der Gemeinde müsse er neue gute Leute finden, bevor es richtig weitergehe. Mit Beton wolle er nicht mehr arbeiten.