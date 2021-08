Beromünster KKLB – Kunst und Kultur im Landessender Beromünster soll geschlossen sein Die Schliessung wird allerdings nur auf der Webseite des KKLB kommuniziert.

Das KKLB - Kunst und Kultur im Landessender Beromünster ist geschlossen. Dies zumindest heisst es in dicken Lettern auf der Webseite www.kklb.ch mit. «Das Erfolgsprojekt KKLB wurde am 11. August geschlossen. Das Betreten vom Privatareal ist verboten», heisst es weiter. Das «damalige KKLB-Team» bedankt sich zudem für die tolle Unterstützung und empfiehlt einen Besuch vom Kunsthaus-Sursee.ch.

Und weiter ist zu lesen, dass die Veranstaltungen, welche bereits gebucht wurden, durchgeführt werden. Nach einem Dank für das Verständnis wird auf die Webseite www.wetz.ch verwiesen. Wetz war am Donnerstag telefonisch nicht erreichbar.

Werner Alois Zihlmann (alias Wetz) Bild: Jakob Ineichen

Kunst und Kultur im Landessender Beromünster (KKLB) ist ein Kunst- und Kulturhaus, das 2010 eröffnet wurde und sich im ehemaligen Betriebsgebäude des 2008 stillgelegten Landessenders Beromünster befindet. Es steht unter der künstlerischen Leitung von Werner Alois Zihlmann (alias Wetz) und der Direktion von Silas Kreienbühl. Neben der Ausstellungstätigkeit in diversen Kunsthallen und Kabinetten finden im KKLB Kulturveranstaltungen, Tagungen und Seminare statt. (sb)