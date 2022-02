Beromünster Verunfallt und erst 24 Stunden später entdeckt: 57-Jähriger Autofahrer ist verstorben Auf der Aargauerstrasse verunfallte am 09. Februar ein 57-jähriger Autofahrer, entdeckt wurde er erst rund 24 Stunden später. Der Fahrer ist acht Tage später verstorben.

Wie die Luzerner Polizei am Freitagmorgen, den 18. Februar mitteilt, ist der 57-jährige Mann acht Tage nach dem Unfall verstorben. Gemäss Mitteilung der Polizei, dürfte nach ersten Erkenntnissen der Unfall und der Tod des Autofahrers auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein.

Der Verunfallte wurde erst 24 Stunden später entdeckt. Bild: Luzerner Polizei

Das war passiert: Eine Patrouille der Luzerner Polizei fand am Donnerstagabend, 09. Februar, im Gebiet Galgetöbeli in der Gemeinde Beromünster ein verunfalltes Auto auf – die Polizei war im Rahmen einer einer Suchaktion nach einer vermissten Person unterwegs.

Die als vermisst gemeldete Person befand sich noch im Auto und musste in kritischem Zustand durch einen Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden.

Video: CH Media

Wie die Luzerner Polizei in der ersten Mitteilung schrieb, dürfte der 57-jährige Autofahrer bereits am Mittwochabend verunfallt sein. Er fuhr auf der Aargauerstrasse von Menziken her in Richtung Beromünster. Nach der starken Linkskurve bei der Winonmühle geriet er aus noch unbekannten Gründen rechts auf das Wiesland und nach 70 Metern in eine steil abfallende Waldböschung, wo das Auto nach weiteren rund 15 Metern an einem Wurzelstock zu liegen kam.

Das Auto kam in einer steil abfallenden Waldböschung zum Liegen. Bild: Luzerner Polizei

«Der Mann war nicht ansprechbar. Seine Verletzungen waren relativ schwer», sagt Christian Berschti, Mediensprecher der Luzerner Polizei, zu «PilatusToday». «Das Gebiet in dem der Mann gefunden wurde, ist von der Strasse her nicht einsehbar. Es ist eine tragische Sache, dass wir die Person erst 24 Stunden später gefunden haben.»

Polizeisprecher Christian Bertschi gibt Auskunft zum Unfall. Video: PilatusToday

Bei der Bergung des Verletzten und des Autos waren nebst Polizei und Rega auch die Feuerwehren der Region Sursee sowie Michelsamt, ein Landwirt mit einem Traktor sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Am Auto entstand ein Sachschaden in der Höhe von 15’000 Franken, zudem entstand am Wiesland leichter Sachschaden. Die Hauptstrasse zwischen Beromünster und Menziken musste für rund drei Stunden komplett gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. (sok/pl)