Beschaffung Luzerner Polizei will sich 840 Smartphones zulegen – und setzt auf Geräte mit dem Apfel Die Luzerner Polizisten sind mit unterschiedlichen Diensthandys des Herstellers Apple unterwegs. Jetzt soll der Gerätepark vereinheitlicht werden – unter klaren Vorgaben des Bundes.

Das iPhone 13 von Apple. PD

Wer liefert zum besten Preis? Die Luzerner Polizei sucht für 840 iPhones inklusive Ladegerät das beste Angebot, wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist. Liefertermin der Geräte ist zwischen 2022 und 2024. Der Auftrag ist mehrere hunderttausend Franken wert. Denn im Einzelhandel kostet das neuste Modell, ein iPhone 13, je nach Ausstattung zwischen 800 und 1200 Franken.

Wie hoch das Budget konkret ist, gibt Bruno Meyer, Chef Technik und Logistik der Luzerner Polizei, wegen der laufenden Ausschreibung nicht bekannt. Hintergrund der Beschaffung sei, dass in den letzten rund sieben Jahren der Bestand der Smartphones auf rund 810 Stück angewachsen sei. Dabei handle es sich um unterschiedlichste Modelle vom iPhone SE bis iPhone 12 in jeweils unterschiedlichster Konfiguration. Nun soll die Modellpalette gestrafft und homogenisiert werden. «Die Luzerner Polizei möchte diese Erneuerung nicht Gerät um Gerät durchführen, sondern im Rahmen des Beschaffungsrechts den Markt prüfen und so das wirtschaftlich günstigste Angebot erheben.»

Vom Bund «geprüft und als sicher befunden»

Beschafft werden sollen voraussichtlich iPhones 13. Doch warum muss es die Marke mit dem Apfel sein? Immerhin läuft weltweit auf über 70 Prozent der Smartphones das Android-Betriebssystem von Konkurrent Google. «Die Geräte werden zum Abfragen von Datenbanken des Bundes genutzt und unterliegen strengsten Sicherheitsbestimmungen», antwortet Bruno Meyer. In diesem Zusammenhang mache der Bund Vorgaben bezüglich des Betriebssystems. iOS, das Betriebssystem von Apple, sei seit Beginn der Digitalisierung der Prozesse vom Bund favorisiert worden, «da von ihm geprüft und als sicher befunden». Ein Wechsel sei zwar möglich, aber kaum mit den Harmonisierungszielen der Schweizer Polizeilandschaft zu vereinbaren.

Die rund zehn Apps, welche die Luzerner Polizei mit ihren rund 805 Vollzeitstellen einsetzt, seien entsprechend für iOS programmiert worden. Darunter befindet sich zum Beispiel die Ordnungsbussen-App, welche per 1. September 2020 eingeführt worden ist. Die neuen Geräte können unter Auflagen von den Polizeiangehörigen auch privat genutzt werden.

Der Beschaffungszeitraum von drei Jahren ist laut Meyer gewählt worden, damit man auf die rasante technische Entwicklung reagieren könne. So sei nicht auszuschliessen, dass eine neuere Version zum Zuge komme. Zudem könne reagiert werden, wenn die Akkus in dieser Zeitspanne nicht mehr genügen würden.