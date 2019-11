«Best of Swiss Gastro»: Diese Zentralschweizer Lokale wurden ausgezeichnet Zum 16. Mal sind von Best of Swiss Gastro die «Gastro-Awards» verliehen worden. An der Award Night im Zelt des Circus Ohlala durften acht Kategoriensieger das begehrte hölzerne Kreuz entgegen nehmen – darunter auch ein paar Zentralschweizer Lokale. Stefanie Geske

Die Fachjury hatte insgesamt 129 innovative Schweizer Lokale nominiert, die mit einem innovativen und überzeugenden Konzept aufwarten. Während drei Monaten haben sich diese Restaurants, Bars, Cafés oder Take-Away-Betriebe anschliessend dem Urteil des Publikums gestellt. Zehntausende Bewertungen wurden online abgegeben. Zusammen mit der Note der Fachjury hat ihr Urteil die Gesamtwertung ergeben. Diese Zentralschweizer Lokale wurden dabei ausgezeichnet:

Bestes Restaurant in der Kategorie «International»: Das China-Restaurant «Jialu National».

In er Kategorie «International» gewann das China-Restaurant «Jialu National» an der Haldenstrasse in Luzern den ersten Platz.

Zum besten «Fine Dining»-Restaurant wurde «Stiefels Hopfenkranz» an der Zürichstrasse in Luzern mit seiner europäisch-französischen-Küche gekürt.

1. Platz in der Kategorie «Fine Dining»: «Stiefels Hopfenkranz» in Luzern.

In der Kategorie «Bar & Lounge» sind gleich zwei Bars top: Die mexikanische Bar «Boca Grande» an der Pilatusstrasse in Luzern und die Bar «Café Glücklich» an der Alpenstrasse in Zug mit spanischer Küche.

2. Platz in der Kategorie «Bar&Lounge»: Das «Boca Grande» in Luzern.

3. Platz in der Kategorie «Bar&Lounge»: Das «Café Glücklich» in Zug.