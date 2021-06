Betreuungsgutscheine In der Stadt Luzern muss das Volk über die Kinderbetreuung abstimmen Die Stadt Luzern will deutlich mehr Geld für die Kita-Betreuung zur Verfügung stellen. Profitieren sollen alle Eltern - mit tiefen wie auch hohen Einkommen. Definitiv entschieden wird an der Urne.

Die Stadt Luzern war einst Pionierin in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 2009 führte sie als erste Stadt das System der Betreuungsgutscheine ein. Damit wurde der Kita-Besuch verbilligt. Inzwischen haben zahlreiche Schweizer Städte und Gemeinden das Luzerner Modell übernommen.

Doch die Subventionierung von Kita-Plätzen zeigte in Luzern nicht die gewünschte Wirkung. Nur jedes dritte Kind im Vorschulalter besucht heute eine Krippe. Die Tendenz ist sogar rückläufig. Zum Vergleich: In der Stadt Zürich liegt die Kita-Quote bei über 50 Prozent.

Ein Gutachten zeigt, weshalb Stadtluzerner Eltern zögern, ihre Kinder fremdbetreuen zu lassen: Trotz Subventionierung müssen die Eltern unter dem Strich immer mehr für die Kitas bezahlen.

Dieser Entwicklung will die Stadt nun mit zusätzlichem Geld entgegen wirken. Statt 4 Millionen sollen künftig 6 Millionen Franken pro Jahr für die Betreuungsgutscheine zur Verfügung stehen, abgestuft nach der Höhe des Einkommens. Das hat das Stadtparlament am Donnerstag beschlossen. Viele Eltern mit kleineren und mittleren Einkommen werden dadurch von höheren Beiträgen profitieren. Gleichzeitig haben neu auch höhere Einkommen zwischen 100'000 und 125'000 Franken Anrecht auf Betreuungsgutscheine. Zudem gibts höhere Geschwisterrabatte.

Die Kreditaufstockung für die Betreuungsgutscheine muss noch vom Stimmvolk bewilligt werden. Für die Mehrheit des Stadtparlaments war klar, dass es zusätzliche Massnahmen braucht. So sagte etwa Daniel Lütolf (GLP): «Andere vergleichbare Städte investieren pro Kind deutlich mehr Mittel in die Kinderbetreuung». Und Maria Pilotto (SP) hat ausgerechnet, dass in der Stadt Luzern pro Jahr etwa 16 Millionen Franken in Kindertagesstätten fliessen. «Nur ein Viertel davon wird durch Betreuungsgutscheine abgedeckt. Den Rest müssen die Eltern selber bezahlen.»

Sandra Felder (FDP) erinnerte an die Pionierrolle, welche die Stadt Luzern einst hatte: «Im Namen der Eltern danke ich allen, die 2009 die Einführung der Betreuungsgutscheine ermöglicht haben». Sie selber habe für ihre Kinder vor 20 Jahren einen Krippenplatz gesucht - vergeblich, weil die Wartefrist damals noch mehrere Jahre betrug.

Die Massnahmen haben nicht nur Auswirkungen auf die Eltern, sondern auch auf die Kitas selber. Für sie gibt es künftig keine Subventionen für Ausbildungsplätze mehr. Um diese Ausfälle zu kompensieren, können sie die Tarife erhöhen. Das widerspricht zwar auf den ersten Blick den Zielen der Stadt, den Kita-Besuch attraktiver zu machen. Doch dank der höheren Betreuungsgutscheine würden die Eltern dennoch klar entlastet, betont Sozialdirektor Martin Merki (FDP).

Sehr kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob Einzahlungen in die 3. Säule bei der Berechnung des Einkommens berücksichtigt werden sollen. Bisher war dies nicht der Fall. Das ändert sich nun: Wer in die Säule 3a einzahlt, dessen Einkommen sinkt entsprechend - was sich wiederum in höheren Betreuungsgutscheinen auswirkt. Die SP opponierte vergeblich gegen diese «Bevorzugung von Wohlhabenden». Gegen diesen Vorwurf wehrte sich Sozialdirektor Martin Merki mit klaren Worten: «Wir können die Anreize nicht nur einseitig bei den tiefen Einkommen setzen, sondern müssen auch die Erwerbstätigkeit im Mittelstand fördern». Denn gerade dort würden viele Frauen ihre Arbeit reduzieren, weil die Kinderbetreuung zu teuer ist. «Es geht nicht nur um sozialen Ausgleich, sondern auch um Chancengleichheit unter den Geschlechtern», so Merki.

Einzig die SVP stimmte der Krediterhöhung nur widerwillig zu. Jörg Krähenbühl: «Im Vordergrund muss das Wohl der Familien stehen und nicht, was die Volkswirtschaft von den Frauen verlangt.» Deshalb sollen alle Betreuungsformen gleichberechtigt behandelt werden - also auch die Eigenbetreuung zuhause.