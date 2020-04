Betrunkener Autofahrer in Beromünster gestoppt Die Luzerner Polizei hat am Freitagabend in Beromünster einen stark alkoholisierten Autofahrer angehalten. Dem Mann wurde vor Ort die Weiterfahrt verboten und der Führerausweis abgenommen.

(dvm) Am späten Freitagabend kurz vor 23 Uhr kontrollierte die Luzerner Polizei einen Autofahrer in Beromünster. Der Mann war zuvor durch seine unsichere Fahrweise – unter anderem mit Schwenkern auf die Gegenfahrbahn – aufgefallen. Bei der Kontrolle hatte der Lenker sein Auto zu wenig gesichert, sodass dieses rückwärts in das Polizeiauto rollte.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von umgerechnet 2.84 Promille. Dem 45-jährigen Mann wurde der Führerausweis abgenommen. Er wurde für allfällige Administrativmassnahmen dem Strassenverkehrsamt weitergeleitet. Der alkoholisierte Autofahrer musste mit einem Taxi nach Hause gebracht werden.