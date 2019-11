Bevölkerung lanciert Unterschriftensammlung gegen Reussportbrücke und Basisausbau Die Interessengruppe «Reussport Nein» hat zusammen mit betroffenen Quartierbewohnern und Organisationen einen städtischen Bevölkerungsantrag lanciert. Die Unterschriften­sammlung beginnt heute.

(ems) Am Dienstag, 19. November um 20.15 Uhr lädt der Regierungsrat des Kantons Luzern im Verkehrshaus zur öffentlichen Informationsveranstaltung der «Bestvariante Spange Nord» ein. «Bei dieser Vernehmlassung soll der Regierungsrat eine sehr deutliche Botschaft aus der Stadt empfangen», schreibt die Interessengruppe (IG) «Reussport Nein» in einer Mitteilung.

Spange Nord

Man werde deshalb «Präsenz markieren, Unterschriften sammeln und auch den Medien für Auskünfte zur Verfügung stehen», geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Lebensqualität sei «massiv» beeinträchtigt

«Die betroffene Bevölkerung und solidarische Bürgerinnen und Bürger aus anderen Stadtteilen bitten den Stadtrat, dass er sich in seiner Vernehmlassungsantwort gegenüber dem Regierungsrat klipp und klar sowohl gegen die Reussportbrücke als auch gegen den Basisausbau ausspricht», erklärt die IG «Reussport Nein» ihr Anliegen. Zudem bitte sie den Stadtrat, dem Regierungsrat aufzuzeigen, dass die geplanten Eingriffe in Wohnquartiere und in die Ökologie «völlig unhaltbar» sind und die Lebensqualität der betroffenen Bevölkerung «unwiederbringlich massiv negativ beeinträchtigt» würde. Die Mitglieder der IG «Reussport Nein» fordert zudem, dass sich der Stadtrat in der Vernehmlassung für die durchgehende Busspur von Kriens zum Luzernerhof einsetzt.

Die IG «Reussport Nein» schreibt weiter, dass die Ende Oktober 2019 vom Regierungsrat des Kantons Luzern präsentierte «Bestvariante» der Spange Nord ein Etikettenschwindel sei. Es würden nämlich in jedem Fall dieselben immensen städtebaulichen Eingriffe mit negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität in den Gebieten Fluhmühle/Udelboden, Rosenberg, Schlossberg, Zürichstrasse, Maihof, Kreuzstutz-Kreisel, Bernstrasse, Baselstrasse und Kasernenplatz bleiben wie bei der ursprünglichen Spangen-Variante.

«Neben dem Verlust von Lebensqualität würde die Bevölkerung mit mehr Lärm und Abgasen belastet und ein einmaliger Naturraum an der Reuss ginge verloren»

, so IG «Reussport Nein».

Deshalb sagt die betroffene Bevölkerung vom Einzugsgebiet Maihof bis zur Flühmühle entschieden Nein zur Reussportbrücke und zum Basisausbau. Dabei werden sie unterstützt von zahlreichen Bürgerinnen und Bürger aus anderen Stadtteilen, Quartiervereinen und vielen weiteren Organisationen.

Der Unterschriftenbogen kann auf www.reussport-nein.ch heruntergeladen werden. Die Vernehmlassung hat am 5. November begonnen und ist auf den 31. März 2020 befristet.