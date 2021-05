Bevölkerungswachstum Kriens knackt die 28'000-Einwohner-Marke Die Stadt zählt 725 Personen mehr als im Vorjahr und erreicht einen neuen Höchststand. Dennoch wächst Kriens immer noch langsamer, als ursprünglich angenommen.

Per Ende 2020 lebten in der Stadt Kriens 28'247 Personen. Das zeigt die neue Bevölkerungsstatistik. Damit wurde erstmals die 28'000er-Marke geknackt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist Kriens um 725 Personen angewachsen.

Das klingt nach besonders viel. Allerdings werden neu nun auch Asylsuchende mit Ausweis N und vorläufig Aufgenommene mit Ausweis F (über 12 Monate in der Schweiz) zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt. Diese neue Zählweise macht ein Plus von 280 Personen aus, schreibt die Stadt.

Alte Annahmen gingen von 30'000 Personen bis 2021 aus

Dass Kriens wächst, ist angesichts der regen Bautätigkeit nicht überraschend. Allerdings geht es weniger schnell, als noch vor einigen Jahren angenommen. Im Budget 2017 etwa ging man davon aus, dass Kriens dieses Jahr bereits die 30'000er-Marke knacken würde.

Blick auf das Gebiet Luzern Süd mit dem Schweighof-Areal im Vordergrund. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung beträgt in Kriens rund 20 Prozent (Schweizer Durchschnitt: 25,4 Prozent). Per Ende 2020 lebten in der Stadt Menschen aus 105 Nationen. Die grösste Ausländergruppe bildeten Menschen aus Deutschland (17 Prozent), gefolgt von Italien (12,8) und Portugal (6,7).