Bewaffneter Raubüberfall auf Coop Pronto Shop in Schenkon Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen den Coop Pronto Shop an der Grenzstrasse in Schenkon überfallen. Der bewaffnete Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

(zim) Am Sonntag, 27. Oktober, ca. 6.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Coop Pronto Shop an der Grenzstrasse in Schenkon. Er bedrohte die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte in gebrochenem Deutsch Bargeld, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Anschliessend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Es ist laut Polizeiangaben nicht auszuschliessen, dass er in der Nähe ein Fahrzeug parkiert hatte. Verletzt wurde bei diesem Überfall niemand

Das Signalement des Täters wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Unbekannter Mann, etwa 180 bis 190 Zentimeter gross, mit schlanker Statur. Der Mann trug zum Zeitpunkt der Tat blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Das Gesicht hatte er mit einem dunklen Tuch oder Schal verdeckt.

Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Im Zusammenhang mit denm Überfall stellt die Luzerner Polizei einige Frage:

– Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Geschäftes gemacht?

– Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen?

– Wer hat Feststellungen bei der Flucht des unbekannten Täters gemacht?

– Ist in der Umgebung ein Fahrzeug aufgefallen?



Personen, welche Hinweise zum Raubüberfall oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei, Telefon 041 247 81 17, zu melden. Insbesondere wird ein Mann gesucht, welcher sich am Sonntagmorgen bei der Polizei vor Ort gemeldet hat und Aussagen zum Raub machte, dann aber ging, ohne seine Angaben zu Hinterlassen.