Bezirksgericht Willisau Bauer muss wegen Tierquälerei sechs Monate ins Gefängnis Das Bezirksgericht Willisau hat ein Ehepaar zu mehrmonatigen, bedingten und unbedingten Freiheitsstrafen, einer Geldstrafe sowie zu Bussen verurteilt. Der Mann und die Frau haben Berufung eingereicht.

Die Zustände auf acht Landwirtschaftsbetrieben im Kanton Luzern werden im Urteil des Bezirksgerichts Willisau detailliert und bildlich festgehalten. Beim Durchlesen des 136 Seiten umfassenden Dokuments bleibt gefühlt eine Duftnote in der Luft hängen. Oder um es anders zu formulieren: Was sich ein Bauernpaar über mehrere Jahre gegenüber seinen Tieren geleistet hatte, stinkt zum Himmel.

Auf den Betrieben des 62-jährigen Landwirts und seiner 58-jährige Frau wurden im Jahr 2017 gemäss Anklageschrift und Untersuchungsakten mehrere Tierschutzkontrollen durchgeführt. Aufgrund der am 2. Februar 2017 gerügten Mängel in der Tierhaltung erfolgte am 13. Februar eine angemeldete Nachkontrolle. Bis Ende Dezember wurden vier weitere unangemeldete Nachkontrollen durchgeführt.

Ställe und Aussenlauf nicht regelmässig gereinigt

Insgesamt wurden bei sechs Tierschutzkontrollen durch die Behörden wiederholt zahlreiche Mängel in der Nutztierhaltung festgestellt. Die Einrichtungen wie Stall, Liegebereich, Laufhof, Laufgänge und Aussenlauf, aber auch die Tiere selber sollen nicht regelmässig gereinigt worden sein.

«Der Beschuldigte hielt die Tiere in verschmutztem bis stark verschmutztem Zustand»

, wird in einem Abschnitt des Urteils die Haltung des Viehs beschrieben.

Das Bezirksgericht Willisau verurteilte das Paar unter anderem wegen mehrfacher vorsätzlicher Tierquälerei, mehrfacher vorsätzlicher Missachtung der Vorschriften über die Tierhaltung, mehrfacher vorsätzlicher vorschriftswidrigen Beförderung von Tieren und wegen mehrfachen Verstosses gegen eine amtliche Verfügung.

Die Tierhalterin wird mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten und einer Busse von 20’000 Franken bestraft. Der Tierhalter kommt nicht mit einem bedingten Urteil davon. Von der Freiheitsstrafe von 20 Monaten, muss er deren 6 absitzen. Dazu muss er eine Geldstrafe von 2’400 Franken und eine Busse von 35’000 Franken bezahlen.

Filmreife Szenen bei Kontrolle auf dem Betrieb

Der Mann wird für zudem die Hinderung einer Amtshandlung verurteilt. Er hat im Dezember 2017 versucht, eine Kontrolle auf einem Betrieb zu verhindern. Telefonisch angemeldet waren der Kantonstierarzt in Begleitung der Polizei und drei Mitgliedern der Gemeindebehörden. Die Szenen waren filmreif. Der Beschuldigte gab zuerst an, er habe keine Zeit für eine Kontrolle. Später fuhr er mit dem Auto herbei. Auf dem Hof angekommen, steuerte er in Richtung der anwesenden Personen und attackierte diese mit Flüchen und verwies sie mit lauten Worten des Hofes. Der polizeiliche Einsatzleiter stellte sich beim Beschuldigten vor. Dieser aber entzog sich mehrmals der Kontrolle und deckte die handelnden Personen vor Ort wieder mit Schimpftiraden ein.

Als der Kantonstierarzt einige Tiere für eine Inspektion abtransportieren lassen wollte, mobilisierte der Beschuldigte seine osteuropäischen Hofmitarbeiter und befahl ihnen, sich mit «unseren eigenen Mitteln gegen das Vorhaben zu wehren». Daraufhin stellten sich sechs von ihnen in den Weg, zwei zogen ihre Jackenärmel provokativ hinter die Handgelenke und forderten die Polizei heraus. In der Folge befahl der Beschuldigte den Arbeitern, dass sie die Hofzufahrt mit einem Traktor inklusive Anhänger verbarrikadieren sollten.

Der Beschuldigte bestreitet gemäss Urteil bei den Einvernehmungen den Sachverhalt, ohne sich mit den einzelnen Punkten konkret zu befassen.

«Seine verzerrte Sicht der Abläufe zeugt von einer enormen Arroganz und Missbilligung gegenüber staatlicher (Fach-)Autorität»

, heisst es wörtlich. Der Beschuldigte weist sieben Vorstrafen im Strafregister auf.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Beschuldigten haben Berufung angemeldet. Zuständig für das Berufungsverfahren ist das Kantonsgericht.