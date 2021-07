Bezirksgericht Willisau Tötungsdelikt St.Urban: Dienstarzt hätte Gefahr erkennen müssen Das Drama ereignete sich 2017: Ein Patient verprügelte in der Klinik St.Urban im Wahn seinen 85-jährigen Zimmergenossen derart, dass dieser später starb. Nun muss sich ein Arzt wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der Fall St.Urban wurde am Bezirksgericht Willisau verhandelt. Bild: sam (8. Juli 2021)

Nach dem Tötungsdelikt in der Klinik St.Urban wurden der damalige Chefarzt und der diensthabende Arzt wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. Die Untersuchung gegen den Chefarzt wurde eingestellt. Der Täter wurde vom Luzerner Kriminalgericht als schuldunfähig beurteilt, da er zum Tatzeitpunkt an paranoider Schizophrenie litt. Für ihn wurde eine stationäre Massnahme angeordnet. Der Dienstarzt legte gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Einspruch ein. Der Fall wurde ans Willisauer Bezirksgericht überwiesen und am Donnerstag verhandelt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die fahrlässige Tötung eine bedingte Geldstrafe von 18'000 Franken bei zwei Jahren Probezeit, eine Busse von 1500 Franken und die Übernahme der Verfahrens- und Anwaltskosten. Sie begründete dies damit, dass die Einweisung des Täters durch mehrere Familienangehörige «für sich allein bereits einen Gefährdungsaspekt darstellte» und dass während des Eintrittsprozederes weitere zahlreiche Gefährdungsaspekte deutlich wurden. Der beschuldigte Arzt habe an jenem Abend den hochgradig psychotischen Zustand des Mannes offenkundig erkannt. Das zeige sich «in der hohen rezeptierten Tagesdosis eines Antipsychotikums mit der ungewöhnlichen zusätzlichen und hohen Dosierung einer Reservemedikation». Nur verweigerte der Täter die Medikamente. Er gab an, er brauche sie nicht.

Offenkundig passives Verhalten

Das, so die Staatsanwaltschaft, hätte nicht passieren dürfen: Die Tötung des Mitpatienten hätte mit Medikamenten und einer Überwachung verhindert werden können. Der beschuldigte Arzt hätte das Risiko der Fremdgefährdung erkennen müssen. Doch er habe in jener Nacht ein «offenkundig passives Verhalten» gehabt und wichtige Abklärungen unterlassen. In seinem kurzen Plädoyer sagte der Staatsanwalt: «Der Dienstarzt war für die Einschätzung zuständig und verantwortlich. Rückfragen an Hausarzt, den Bruder oder beim Klinikoberarzt liess er aus. Er hat damit unzureichend und unsorgfältig gehandelt. Eine fundierte Einschätzung der Fremdgefährdung fehlte. Er hat damit seine Sorgfaltspflicht verletzt. Er hat sich wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten.»

Gutachterin sieht Arzt in der Pflicht

Die Gutachterin belastet den Arzt. Sie kommt zum Schluss, dass die Aussagen des Pflegers und jene des Bruders klare Hinweise auf den psychotischen Zustand des Täters gaben: «Aus den Worten, seiner Psychomotorik und seiner Angst war der Zustand erkennbar, sogar für einen Laien, erst recht für einen Psychiater.» Zur hohen Dosierung des Antipsychotikums sagt sie: «Normalerweise wird bei einem Erstpatienten mit 5 bis 10 Milligramm angefangen, als Reservedosis sind jedoch 20 Milligramm verschrieben worden. Eine solch hohe Dosis ist gemäss Richtlinien für den Sonderfall der Fremdgefährdung vorbehalten. Diese Indikation spricht klar für eine vom Arzt erkannte Fremdgefährdung.» Es wäre die Pflicht des Dienstarztes gewesen, sicherzustellen, dass der Patient die angstlösenden Medikamente schluckt. Auch müsse er die Wirkung beobachten. Erst dann hätte der Patient in ein Doppelzimmer dürfen. Dies wäre laut Strafbefehl gar nicht nötig gewesen. Gemäss Staatsanwaltschaft hätte das Besprechungszimmer in ein Einzelzimmer umfunktioniert werden können.

Der angeklagte Dienstarzt sagte an der Verhandlung zum Tötungsdelikt nichts mehr und verwies auf bereits früher getätigte Aussagen. Der Assistenzarzt arbeitet seit sieben Jahren in der Psychiatrie, jedoch nicht mehr in St.Urban. Der 40-Jährige sieht sich nicht in der Pflicht, er habe keine Fehler gemacht: «Es gab keine Hinweise für eine Zwangsmassnahme, in dieser Zeit habe ich keinen Fehler gemacht.» Im Schlusswort sprach er sich gegen eine Zwangsmedikation aus: «Dann müssten ja 30 Prozent aller Patienten zwangsmedikamentiert werden, das geht nicht.»

Sein Verteidiger hegte Zweifel und fragte die Gutachterin: «Was qualifiziert Sie dazu?» Die deutsche Ärztin zählte ihre Berufsstationen auf und sagte: «Ich erstelle im Auftrag des Staates rund 30 Gutachten pro Jahr.» Beim Plädoyer konzentrierte sich der Verteidiger dann auf den Strafbefehl: «Was wirft man meinem Mandanten konkret vor? Meine Analyse der Anklageschrift: Es ist ein Bericht, ein Szenario. Sie ist nicht das, was eine Umschreibung der Tat fordert.» Die Verletzung der Sorgfaltspflicht sieht er nicht, und wo nichts zu sehen sei, sei auch nichts zu verteidigen. Er forderte einen Freispruch. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.