Bienen «Kein einziges Glas Honig» – das nasse Wetter vermiest Luzerner Imkern die Ernte Sowohl die Blüten- als auch die Waldhonigernte fällt bei einigen Imkern dieses Jahr vollständig aus. Damit die Bienen nicht verhungern, muss Zuckerwasser gefüttert werden.

12 Völker leben momentan in Toni Glanzmanns Bienenhaus. Bilder: Manuela Jans-Koch (Menzberg, 29. Juli 2021)

Toni Glanzmanns Bienenhaus liegt versteckt unterhalb von Menzberg auf fast 1000 Meter über Meer, eine kurvenreiche Strasse vom Dorf entfernt. Im schmucken Häuschen ist alles zu finden, was er zum Imkern braucht. Nur etwas fehlt: Im Schrank, wo die Honigwaben aufbewahrt werden, ist keine Spur von Honig zu finden. Und dies, obwohl die Waben nun prall gefüllt sein sollten. Glanzmann sagt:

«In diesem Jahr habe ich kein einziges Glas Honig geerntet.»

Ganz anders als im letzten, sehr guten Jahr, als er pro Volk etwa 40 Kilogramm Honig erhielt.

Toni Glanzmann, der ehemalige Menznauer Gemeindepräsident, kontrolliert seine Bienenkästen.

In den vergangenen sieben Jahren – so lange imkert der ehemalige Gemeindepräsident von Menznau – sei ihm noch nie die ganze Ernte ausgefallen. Doch der nasse Mai und Juni machten den Blüten den Garaus, später dezimierten die heftigen Gewitter die Blattlauspopulation im Wald und vermiesten so das Nahrungsangebot der Bienen. Neu ist das Phänomen des Totalausfalls nicht: Glanzmanns Vorgänger, von dem er das Bienenhaus übernahm, habe ihm berichtet, dass er nach dem Sturm «Lothar» im Jahr 1999 drei Jahre lang keinen Waldhonig ernten konnte. Dies, da sich die Lauspopulation zuerst erholen musste.

Zuckerwasser hat seine Tücken

Im Menzberger Bienenhaus schwirren einige der Honiglieferantinnen herum. Glanzmann sagt dazu:

«Das machen sie nur, weil sie Hunger haben.»

Andernfalls würden sich die Tiere kaum in sein Bienenhaus verirren. «Die Bienen brauchen ihren Honig im Moment selbst», sagt der 72-Jährige.

Doch teilweise reiche dieser nicht aus. So muss der Imker Zuckerwasser zufüttern, damit seine Bienen nicht verhungern.

Der weisse Behälter ist mit Zuckerwasser gefüllt. Dieses dient den Bienen als Nahrung.



«Abschätzen, wann zugefüttert werden muss, ist immer schwierig», sagt Glanzmann. Denn er will nur so viel Zuckerwasser geben, dass die Bienen ihren Eigenbedarf decken können. Bekommen die Bienen mehr Futter, beginnen sie mit der Honigproduktion. Das sei in diesem Fall aber unerwünscht, da das künstliche Futter die Qualität der Ernte verfälsche, sagt der Experte:

«Ich will ja schliesslich keinen Zuckerwasser-Honig.»

Daher verzichte er lieber auf den Ertrag und warte, bis es wieder genügend natürliche Nahrungsquellen gebe. Aber letztlich, so Glanzmann, sei «Beiele» halt Ansichtssache. Jeder Imker habe seine eigene Vorgehensweise.

Bienenvölker sind schwach

Für diesen Sommer hat Glanzmann keine Hoffnungen mehr. Er beginnt mit den Vorbereitungen fürs nächste Jahr und macht seine Bienen bereit für den Winter. Ob er alle seine zwölf Völker überwintern kann, ist nicht sicher. Denn nachdem er sechs Bienenvölker in diesem Frühling bereits aufgeben musste, habe er nun vier weitere, die möglicherweise zu schwach für die kalte Jahreszeit seien. Auch das ist eine Folge des Wetters und des damit einhergehenden Futtermangels.

Imker Toni Glanzmann berichtet trotz wenig Ertrag in diesem Jahr begeistert von seinem Hobby.



Der pensionierte Gemeindepräsident vermutet, dass der ausbleibende Honigertrag viele Imker dazu bewegen wird, ihr Hobby aufzugeben. Doch für ihn ist das kein Grund, die Lust zu verlieren. Er wohnt mittlerweile in Dagmersellen und verbringt jede Woche bis zu vier Stunden bei seinen Bienen in Menzberg. Und dies, obwohl er zu Beginn gar keine Bienen halten wollte. Er sagt verschmitzt:

«Ich machte den Imkerkurs aus Neugierde – und wurde dann von meinen Kollegen dazu überredet, doch einige Völker zu übernehmen.»

Mittlerweile engagiert er sich beim kantonalen Verband als Honig-Obmann und hat die Betriebskontrolleure unter sich.

Das Imkern ist ein Verlustgeschäft

Glanzmann ist nicht der Einzige, der mit wetterbedingten Problemen zu kämpfen hat. Gemäss Ruedi Dahinden, Co-Präsident des Verbands Luzerner Imkervereine, sei der Futtermangel aufgrund des ausgesprochen nassen Wetters ein schweizweites Problem. Einzig der Raps habe gut geblüht, was einigen Luzerner Imkern zugutekam. Trotzdem, auch für ihn ist es wohl das schlechteste Jahr, seit er vor 30 Jahren mit dem Imkern begann. Aber Dahinden möchte nicht jammern: «Die meisten von uns Luzerner Imker machen das als Hobby. Es ist zwar schade, kaum Honig zu ernten, doch dramatisch ist es nicht.»

Die Wabe sollte mit Honig gefüllt sein. Dieses Jahr ist sie leer.

Dieses Jahr sei der Betreuungsaufwand der Bienen durch das regelmässige Zufüttern etwas höher. Dafür falle das Schleudern der Ernte weg, was der Präsident gleich doppelt bedauert:

«Das Schleudern ist die schönste Arbeit!»

Dahinden gibt zu bedenken, dass ein starkes Bienenvolk für den Eigenbedarf bereits 60 bis 70 Kilogramm Honig brauche. Letztes Jahr konnte ein Imker im Durchschnitt zusätzliche 25 Kilo pro Volk ernten, dieses Jahr seien es wohl unter fünf Kilogramm, vermutet er. Erfasst werden die genauen Zahlen jeweils erst im Herbst. Dahinden sagt abschliessend:

«Das Imkern ist als Hobby selten einträglich, doch dieses Jahr legen die Imker sicher drauf.»