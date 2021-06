Vorstoss Bike-Konflikte entschärfen: Luzerner Regierungsrat will Regulierungen prüfen Ein Postulat fordert eine rechtliche Grundlage fürs Biken. Die Regierung begrüsst diesen Schritt.

Biken gehört hierzulande zu den beliebtesten Sportarten, rund eine Million Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Mountainbike. Dass sich so viele Menschen sportlich betätigen, freut Michael Kurmann grundsätzlich: «Leider kommt es auf den Wegen zunehmend zu Konflikten und manchmal zu Unfällen mit Fussgängern und ausserhalb der bestehenden Wege zu starken Beeinträchtigungen von Flora und Fauna», schreibt der Dagmerseller CVP-Kantonsrat in einem Postulat. Er fordert den Regierungsrat auf, für das Biken geeignete Regulierungen zu prüfen.

Biken im Wald macht Spass, kann aber zu Konflikten führen. Bild: Esther Michel

In der am Montag publizierten Antwort anerkennt die Regierung den Handlungsbedarf und empfiehlt dem Kantonsrat, Kurmanns Postulat erheblich zu erklären. Bikerinnen und Biker würden immer wieder abseits der erlaubten Wege fahren und im Wald vermehrt neue Wege und Hindernisse für Sprünge anlegen, in der Regel ohne die dafür nötige Baubewilligung.

Es gebe allerdings lokale Bemühungen, das Bedürfnis in legale Bahnen zu lenken und naturverträgliche Mountainbike-Wege einzurichten. Als Beispiele nennt die Regierung die Pilotprojekte in Beromünster und im Bireggwald in Luzern (wir berichteten). Im Gegensatz zum Wandern, wo es gesetzliche Grundlagen auf Stufe Bund und Kanton gibt, fehlen beim Biken ebensolche. Die Regierung will deshalb «regulatorische Verbesserungen» prüfen. Zudem soll auf Stufe Kanton künftig mehr Fachwissen für die Beratung zur Verfügung stehen. Weiter soll eine Projektorganisation eingesetzt werden, in der auch die Gemeinden, die Luzerner Wanderwege sowie Velo- und Mountainbike-Kreise vertreten sind.

Alle Interessengruppen mit einbeziehen

Michael Kurmann zeigt sich zufrieden mit der Antwort der Regierung.

«Wichtig ist, dass alle Interessengruppen, wie kantonale Dienststellen, Biker, Landwirte und Jäger, mit einbezogen werden und gemeinsam eine Lösung gefunden wird.»

Kurmanns Wunschresultat ist eine rechtliche Grundlage, in welcher das Verfahren zur Erstellung von Bikertrails klar geregelt ist. Der Aufwand dafür sei momentan enorm, so Kurmann, der mit seinem Bike ab und an im Dagmerseller Wald unterwegs ist – auf befestigten Wegen, wie er betont. Er ist zuversichtlich, dass sein von Mitgliedern aus allen Parteien unterzeichneter Vorstoss im Parlament gutgeheissen wird. Behandelt wird er wohl in der Septembersession.

In eine ähnliche Richtung zielen zwei weitere Vorstösse. Hans Lipp (CVP, Flühli) fordert, dass die verschiedenen Arten des Freizeitverkehrs – wie Wandern, Mountainbiking oder Reiten – besser aufeinander abgestimmt werden. Inge Lichtsteiner (CVP, Egolzwil) regt an, bei Wanderwegen Tafeln mit Verhaltensregeln statt Verbotsschilder aufzustellen. Letzteres erachtet die Regierung allerdings nicht als vordringlich.