Biken Sportbahnen Marbachegg und CKW realisieren einen neuen Trail In diesem Sommer wird die Schweiz um eine Bike-Attraktion reicher. Auf der Marbachegg entsteht ein neuer Jumptrail für Mountainbikerinnen und -biker.

(lil) Die Bauarbeiten für den neuen Jumptrail beginnen in den kommenden Wochen, schreiben die Sportbahnen Marbachegg in einer Mitteilung. Geplant ist eine Strecke von einem Kilometer Länge. Der Trail richtet sich an geübte Fahrerinnen und Fahrer, ohne jedoch Anfänger auszuschliessen, heisst es in der Mitteilung. Es handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Bike-Angebots auf der Marbachegg.

Über den extra für Biker konzipierten Weg gehts hier nach unten. Bald wird es einen weiteren Trail ähnlicher Art geben. Bild: Sportbahnen Marbachegg AG

Nach der Abfahrt befördert der Skilift die Bikerinnen und Biker zurück zum Ausgangspunkt. Gemäss Mitteilung ist der CKW Jumptrail der schweizweit erste, bei dem ein Schlepplift zurück an den Start führt. Der Lift wird durch die CKW mit Solarenergie aus dem Kanton Luzern betrieben.