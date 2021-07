Bilanz Härtefallhilfe: Nur vier Kantone sind grosszügiger als Luzern 171,4 Millionen Franken an Härtefallhilfe hat Luzern bis jetzt bewilligt. Fertig ist die Unterstützung noch nicht, betont Finanzdirektor Reto Wyss.

Knausert der Kanton Luzern? In Bezug auf die Härtefallunterstützung für kriselnde Unternehmen lautet die Antwort Nein. Zumindest im Vergleich mit anderen Ständen schliesst Luzern gut ab. Finanzdirektor Reto Wyss zeigte am Donnerstag an einer Zwischenbilanz-Medienkonferenz eine Grafik. Sie stellte dar, wie viel Härtefallhilfe die Kantone bis am 29. Juni bewilligt haben. Luzern folgte hinter Zürich, Genf, Bern und Waadt an fünfter Stelle.

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss zieht eine positive Bilanz aus der Härtefallunterstützung. Urs Flüeler/Keystone (Sursee, 15. März 2021)

Konkret hat der Kanton Luzern Anträge im Wert von 171,4 Millionen Franken bewilligt und davon rund 157,8 Millionen Franken ausbezahlt (Ausgabe vom 6. Juli 2021). Der Rest befindet sich im Auszahlungsprozess. 1760 Gesuche sind zwischen dem Start des Hilfsprogramms am 15. Dezember 2020 und jetzt eingetroffen. Davon sind 1314 Gesuche positiv beurteilt worden. 409 Gesuche wurden abgelehnt und 37 werden noch geprüft. 920 Anträge stammen von der Gastronomie und Hotellerie, 353 aus dem Handel, der Rest ist auf verschiedene Branchen verteilt.

Einzelne Firmenschicksale mit grossem Echo

CVP-Regierungsrat Wyss sprach von Einzelfällen, bei denen die Firmen aus verschiedenen Gründen unzufrieden mit der Staatshilfe waren, «aber ein mediales Echo ausgelöst haben». Beim Gastronomieunternehmen Remimag AG zum Beispiel habe es zuerst eine Bundeslösung für grössere Unternehmen gebraucht. Reto Wyss stellte aber auch klar, dass es sich im Moment «nur» um eine Zwischenbilanz handle. Denn der Kanton nehme weiterhin Gesuche entgegen. Der Bund gebe vor, dass notleidende Firmen finanzielle Unterstützung für das erste Halbjahr 2021 beantragen können. Und besonders die Hotellerie und die Eventbranche dürften noch länger unter Umsatzeinbussen leiden.

Der Bund stellt für wichtige Fälle, in denen zum Beispiel von bestehenden Obergrenzen abgewichen werden muss, 300 Millionen Franken zur Verfügung. Davon entfallen rund 13 Millionen auf den Kanton Luzern. «Voraussichtlich im Herbst wird der Regierungsrat dem Kantonsrat eine entsprechende Botschaft für den Kredit unterbreiten», so Wyss.

Unklar sei vor allem die epidemiologische Lage. Die Verbreitung der Delta-Variante oder das Auftauchen neuer Varianten könnten auch die Wirtschaft wieder ausbremsen.

«Insofern dient die Härtefallhilfe nur als Überbrückungshilfe, während die Impfung langfristig das beste Konjunkturprogramm ist.»

Die Wirtschaft habe für sich betrachtet eine gute Erholungsphase hinter sich. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel sinkt. Im Mai 2021 waren im Kanton Luzern 5079 Arbeitslose registriert – 7,8 Prozent weniger als im April und 9,3 Prozent weniger als im Mai 2020.

Reform des Bundes hat Kanton geholfen

Die wöchentliche Wirtschaftsaktivität sei wieder auf Vorkrisenniveau und die Zahl der Konkurse rückläufig. Konkret wurden dieses Jahr bis Ende Mai 57 Konkurse gezählt, letztes Jahr zur gleichen Zeit 73 und vor zwei Jahren 66. Zurück zur Härtefallhilfe: Was die ausbezahlten Beträge betrifft, sind diese praktisch ausschliesslich à fonds perdu, müssen von den Firmen also nicht zurückbezahlt werden. Der Kanton hat diesbezüglich auf die Verordnung des Bundes reagiert. «Die Reform hat das Auszahlungsprozedere vereinfacht», blickt Wyss zurück.

Letztes Jahr machte der Missbrauch von Covid-Krediten von sich reden. Allein im Kanton Luzern wurden über 65 Anzeigen wegen Kreditbetrugs erfasst (Ausgabe vom 10. März 2021). «Bei der Härtefallhilfe stellen wir kaum Missbrauchsfälle fest», antwortete Reto Wyss auf eine entsprechende Frage. Und das, obwohl auch weiterhin genau kontrolliert werde, ob das Geld rechtmässig verwendet wird. Der Finanzdirektor zog ein positives Zwischenfazit: «Das Ziel, die finanziellen Mittel zielgerichtet und pragmatisch einzusetzen, haben wir im Grossen und Ganzen erreicht.»