Bildergalerie Segelfliegen auf der Rigi: Abheben mit dem Gummiseil Am Wochenende folgen Segelpiloten einer Tradition und heben ohne Motorflugzeuge von der Rigi ab.

Das Segelflugzeug Karpf Baby auf Rigi-Kulm. Bild: Urs Flüeler / Keystone (27. Juni 2021)

Segelflugzeuge werden normalerweise von Motorflugzeugen in die Höhe gezogen. Mangels dieser Möglichkeit mussten früher aber alternative Startarten herhalten – so zum Beispiel der Gummiseilstart. Dabei wird am Haken der Nase des Seglers ein Gummiseil eingehängt und zirka zehn Personen - sogenannte «Gummihunde» - ziehen an beiden Enden. Sobald eine genügend hohe Spannung erreicht ist, wird das Halteseil gekappt und das Flugzeug rollt los. Durch die relativ geringe Geschwindigkeit, welche entsteht, ist diese Startart nur für Oldtimer-Segelflugzeuge geeignet.

Eine Tradition wird fortgeführt

Der Abflug eines Segelflugzeuges in den 1950er Jahren. Bild: Karl Gnewikow

Bereits in den 1950er Jahren fanden auf der Rigi solche traditionellen Starts statt. Ein entsprechender Erlebnisbericht eines damaligen Teilnehmers, Karl Gnewikow, findet sich hier. Gnewikow schreibt:

«Im Vordergrund stand für uns aber natürlich die Reise und das fliegerische Abenteuer in einer solchen Umgebung.»

Die Stiftung Segel-Flug-Geschichte hat zusammen mit der Rigi-Bahnen AG und der Oldtimer Segelflug Vereinigung (OSV) 2013 und 2015 erneut diese Tradition zelebriert und nach sechs Jahren nun auch wieder an diesem Wochenende. In unserer Bilderreihe sehen Sie ein paar Eindrücke des abenteuerlichen Tages.