Bildstrecke

Das Eidgenössische Turnfest in Aarau ist bereits wieder Geschichte

Mit der Schlussfeier ist am Sonntagnachmittag das Eidgenössische Turnfest (ETF) in Aarau festlich zu Ende gegangen. Nun müssen sich alle Turnfreudigen sechs Jahre gedulden, bis sie in Lausanne am nächsten ETF teilnehmen können.