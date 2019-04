Doris Leuthard wird Ehrenbürgerin von Sarnen – die Bilder aus unserem Archiv

Alt Bundesrätin Doris Leuthard soll am 7. Mai Ehrenbürgerin von Sarnen werden. Immer wieder war die CVP-Politikerin an Anlässen im Kanton Obwalden anzutreffen. Wir haben in unserem Bilder-Archiv gestöbert.