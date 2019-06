Flinke Finger: Die Bilder zur Rubik Cube Schweizermeisterschaft in Luzern

Am Pfingstwochenende haben sich zahlreiche Spielerinnen und Spieler zur Schweizermeisterschaft im Speedcubing in Luzern getroffen. Dabei geht es darum, den Rubik-Würfel mit flotten Fingern und logischem Geschick – und zum Teil mit verbundenen Augen – in möglichst kurzer Zeit zu lösen.