Kondensstreifen am Himmel - Kampfjets hinterlassen Spuren

Am Dienstag flogen bei sonnigem Wetter F/A-18-Kampfjets über die Zentralschweiz hinweg. Unsere Leser haben die so entstandenen weissen Zeichnungen am blauen Himmel festgehalten. Die besten Bilder und Sprüche unserer Leser: