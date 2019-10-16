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Im Luzerner Kleintheater läuft ein Marathon

Im Kleintheater läuft während 100 Stunden ein Theatermarathon der besonderen Art.
(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)

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