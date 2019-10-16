Im Luzerner Kleintheater läuft ein Marathon

Im Luzerner Kleintheater läuft ein MarathonIm Kleintheater läuft während 100 Stunden ein Theatermarathon der besonderen Art. 16.10.2019, 08:52 Uhr(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)(Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 15. Oktober 2019)