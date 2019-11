Bildstrecke

Luzerner Feuerwehrverband feiert Jubiläum



Vor genau 125 Jahren initiierten 35 Männer aus 14 Feuerwehren im Restaurant Rebstock in Luzern den Feuerwehrverband des Kantons. Am Montag versammelten sich nun genauso viele Feuerwehrleute an gleicher Stelle, um in historischen Gewändern den Gründungsakt nachzustellen.